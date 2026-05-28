Último técnico campeão mundial, Felipão é convidado para segundo treino da Seleção

Seleção Brasileira teve presença de Felipão no treino. Filipe Duarte / Agência RBS

O Grêmio já estava representado na Seleção Brasileira pelo goleiro Weverton, mas nesta quinta-feira (28) ganhou um novo integrante de peso: Luiz Felipe Scolari. O atual coordenador técnico gremista foi convidado pela diretoria da CBF para acompanhar o segundo dia de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Felipão foi o último treinador campeão mundial com o Brasil — na Copa do Mundo de 2002, no Japão e Coreia do Sul.

O ídolo gremista desceu ao gramado acompanhado do gerente-geral Cícero Souza, gaúcho com quem trabalhou no Palmeiras. Depois, cumprimentou os goleiros, onde estava trabalhando Weverton. Já no campo, foi recepcionado pelo coordenador Rodrigo Caetano, também oriundo do Rio Grande do Sul.

Treino aberto

A imprensa teve acesso apenas aos primeiros 15 minutos da atividade quando, após um aquecimento, o grupo foi dividido em dois grupos para trabalhos com bola.

No campo mais próximo dos repórteres, um treinamento em campo reduzido teve o volante Casemiro como "curinga" e a presença de atletas como o atacante Matheus Cunha e o lateral Alex Sandro. Depois, os portões foram fechados.