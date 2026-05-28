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Último técnico campeão mundial, Felipão é convidado para segundo treino da Seleção

Atual coordenador técnico do Grêmio, Luiz Felipe Scolari foi o treinador do Brasil na Copa do Mundo de 2002

Filipe Duarte

direto de Teresópolis (RJ)

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