Até aqui, a Copa do Mundo só causou dor a Neymar. Dor da não convocação. Dor física. Dor da eliminação. Nesta segunda-feira (18), Carlo Ancelotti deu ao principal jogador brasileiro dos últimos 15 anos a oportunidade final para sorrir em um Mundial.

O italiano aposta que o Neymar do passado possa ressurgir em um lance decisivo, capaz de tirar o Brasil do sufoco. Releva o atleta que ficou mais tempo lesionado do que saudável desde a queda para a Croácia em 2022. O craque irá para sua quarta Copa.

Embora a indicação de que a Copa do Catar seria sua última, o camisa 10 sempre indicou a vontade de estar presente no torneio com sedes nos Canadá, México e Estados Unidos. A volta ao Santos era parte do plano de ouvir o seu nome ser citado por Ancelotti entre os 26 convocados.

— Só o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos — declarou no vídeo de sua apresentação.

Nesse ano e meio de relação, os dois lados tiveram de respirar fundo em busca de paciência. A vida pós-Copa de Neymar foi marcada por problemas físicos. Na Vila Belmiro, também. Mas a volta para casa adicionou as polêmicas no cotidiano.

As lesões não sumiram. Ao todo, foram 11 desde o fim do Mundial catari. Elas conviveram com campeonatos de poker, jogos da Kings League, carnaval na Sapucaí e discussão sobre a renovação. O foco do retorno era a recuperação física, não escondeu o seu pai-empresário.

O bastante para convencer Ancelotti

Em contrapartida, o Santos não ofereceu companheiros do mesmo porte de sua primeira passagem. Acostumado aos grandes títulos, Neymar esteve envolto na briga contra o rebaixamento. Entre hematomas, escoriações e feridas, salvaram-se todos.

— Trabalhei firme, quieto, em casa, sofrendo pelo o que as pessoas falavam e deu tudo certo. Cheguei inteiro até onde eu queria, fico feliz pelo meu rendimento, por tudo o que fiz até agora — sintetizou no domingo (17), após derrota do Santos para o Coritiba.

Os números não são dignos da sua carreira, mas melhores do que os últimos tempos pelo PSG e do que a frustrada passagem pelo Al Hilal. Foram apenas sete partidas e um dos piores custo-benefícios futebolísticos recentes.

— O maior segredo da vida é saber envelhecer. Ele está descobrindo do jeito mais difícil: com o mundo inteiro cobrando o garoto de 19. Aos 19, a genialidade estava nas pernas. Aos 33, ela subiu pra cabeça. Mas isso tem que ser entendido e aceito por ele — ressalta Renê Simões, técnico e um dos críticos da postura de Neymar no começo da carreira.

A primeira vez como coadjuvante

O chamado de Neymar atende a um pedido dos principais jogadores do elenco. Principais, mesmo com Neymar. Será a primeira vez do camisa 10 como um coadjuvante na Seleção. Nem mesmo na ausência, ele deixou de ser ator principal.

Em 2010, Neymar ficou de fora da convocação de Dunga. As primeiras perguntas não foram sobre os 23 nomes divulgados na lista. Eram sobre a ausência de Neymar e Paulo Henrique Ganso, então seu companheiro de Santos.

Última chance para o hexa

Copas terminaram em choro para Neymar. Adrian Dennis / AFP

Em 2014, seus dribles levaram a Seleção até a semifinal. Foi parado apenas por uma joelhada do colombiano Zuniga. A lesão virou drama, o tirou da Copa e abriu espaço para o 7 a 1.

Em 2018, foi parado pela Bélgica. Quatro anos depois, não teve a chance de realizar a sua cobrança de pênalti diante da Croácia. O gol que quase colocou o Brasil na semifinal naquela partida, se embaçará na história.

Neymar vai em busca de um último sorriso em Copas. Um sorriso do tamanho do mundo.

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