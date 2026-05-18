Taffarel explica convocação de Weverton para a Copa do Mundo

Weverton chegou ao Tricolor no início deste ano e vive grande fase. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Preparador de goleiros da Seleção Brasileira, Cláudio Taffarel explicou os motivos que levaram à convocação de Weverton para a Copa do Mundo de 2026. Segundo o ídolo do Inter e da Amarelinha, a experiência do goleiro do Grêmio pesou na escolha da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti.

Fora de todo o ciclo de preparação para o Mundial, Weverton ganhou espaço ao se destacar pelo Grêmio, depois de ser liberado pelo Palmeiras no início deste ano. Assim como em 2022, ele foi chamado junto com Alisson e Ederson para defender a Seleção em uma Copa.

O que Taffarel falou sobre a convocação de Weverton para a Copa

— Não faz muito tempo (a definição), mas faz muito tempo que a gente acompanha ele. O Weverton talvez seja um dos poucos jogadores que não precisa de muito acompanhamento, porque é só ver ele jogar lá no Grêmio. É só ver o histórico dele aqui na Seleção Brasileira, mais de 50 convocações, mais de 10 jogos, já com competições importantes jogadas — disse em entrevista à Radio Gaúcha poucos minutos depois da convocação de Ancelotti.

Taffarel também destacou o cuidado físico do goleiro de 38 anos:

— Tenho visto os jogos, a maneira como ele se cuida fisicamente. Neste momento, optamos por ele justamente pela experiência. Até porque o Alisson estava voltando de uma lesão, o Ederson teve uma lesão na última convocação, então nós precisamos de um goleiro de mais experiência — completou.