Quem será o campeão da Copa do Mundo 2026? Arte GZH

Quem você acha que será o grande campeão da Copa do Mundo 2026? Monte sua previsão agora: selecione os dois primeiros colocados de cada grupo e escolha mais oito terceiros para completar os 32 classificados para o mata-mata.

Em seguida, defina os confrontos e avance rodada por rodada até descobrir quem levanta a taça na grande final. Se quiser compartilhar o resultado com seus amigos, entre no especial aqui.