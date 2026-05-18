Shows, horários e 700 credenciados: como será a convocação da Seleção Brasileira 

Lista será divulgada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O evento de convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será muito mais do que o anúncio dos 26 nomes que estarão na lista de Carlo Ancelotti. A CBF preparou uma solenidade que envolve shows, discursos e muitos convidados.

O lugar escolhido foi o Museu do Amanhã, projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, e que foi inaugurado em 2015. O local fica ao lado do Praça Mauá, na zona portuária, tendo ao fundo a Baía de Guanabara.

O horário do início do eventos está marcado para às 17h. Para o inicio, existe a programação de discursos, ações com patrocinadores e apresentações de Ludmilla, João Gomes e Samuel Rosa. No total, são cerca de 700 jornalistas credenciados, incluindo de países como Inglaterra, Escócia, Rússia e China.

Contando patrocinadores e convidados, mais de mil pessoas devem circular nesta segunda-feira pelo Museu do Amanhã.

Com toda a programação prevista, o anúncio dos 26 jogadores convocados deverá ocorrer por volta de 17h45min. Depois disso, o técnico Carlo Ancelotti concederá entrevista coletiva.

A apresentação dos jogadores está marcada para 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. No dia 31 de maio, o Brasil fará amistoso contra o Panamá, no Maracanã. A viagem para os Estados Unidos será no dia 1º de junho. O último amistoso antes da estreia na Copa está marcado para 6 de junho, contra o Egito, em Cleveland. E no dia 13 de junho, diante Marrocos, em Nova Jersey, a Seleção fará o primeiro jogo no Mundial.

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