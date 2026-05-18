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Shows, horários e 700 credenciados: como será a convocação da Seleção Brasileira 

Evento ocorre às 17h desta segunda-feira, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro

Eduardo Gabardo

direto do Rio de Janeiro

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Rodrigo Oliveira

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