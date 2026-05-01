Shakira e Copa do Mundo: relembre a música que embalou o Mundial de 2010

A colombiana Shakira entrou para a história da Copa do Mundo em 2010. Na edição realizada na África do Sul, a cantora produziu o hit "Waka Waka", que é lembrado até hoje. A música também teve a participação da banda sul-africana Freshlyground.

Shakira ao som de "Waka Waka". Reprodução / Youtube

O hit ainda teve mais uma contribuição africana. O refrão teve certa inspiração na música "Zangalewa", lançada em 1986 pela banda camaronesa Golden Sounds.

A música foi um fenômeno e, na época, chegou a ocupar o 38º lugar no top 100 da Billboard. Algo inédito para uma canção de Copa do Mundo. Em relação ao Youtube, já são mais de 4,5 bilhões de visualizações — um dos vídeos mais assistidos da plataforma.

O clipe de "Waka Waka" contou com as participações de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, entre outros craques. O vídeo também entrou para o Guinness World Records como o primeiro lançado pela Sony Music em formato 3D.