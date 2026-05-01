Shakira e Copa do Mundo: relembre a música que embalou o Mundial de 2010

A colombiana Shakira entrou para a história da Copa do Mundo em 2010. Na edição realizada na África do Sul, a cantora produziu o hit "Waka Waka", que é lembrado até hoje. A música também teve a participação da banda sul-africana Freshlyground.
O hit ainda teve mais uma contribuição africana. O refrão teve certa inspiração na música "Zangalewa", lançada em 1986 pela banda camaronesa Golden Sounds.
A música foi um fenômeno e, na época, chegou a ocupar o 38º lugar no top 100 da Billboard. Algo inédito para uma canção de Copa do Mundo. Em relação ao Youtube, já são mais de 4,5 bilhões de visualizações — um dos vídeos mais assistidos da plataforma.
O clipe de "Waka Waka" contou com as participações de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, entre outros craques. O vídeo também entrou para o Guinness World Records como o primeiro lançado pela Sony Music em formato 3D.
Histórica quando se fala de Copa do Mundo, Shakira se apresentará no Rio de Janeiro neste sábado (2). São esperadas mais de duas milhões de pessoas no show gratuito em Copacabana.