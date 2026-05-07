Shakira anuncia música oficial da Copa do Mundo; assista ao vídeo 

Shakira lançou "Dai Dai" nas redes sociais. - / Reprodução/Twitter @Shakira

A cantora Shakira anunciou, nesta quinta-feira (7), a música da Copa do Mundo de 2026. Com o nome de "Dai Dai", a canção teve seu clipe gravado no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

A prévia foi divulgada nas redes sociais, mas o lançamento oficial será apenas em 14 de maio. O nigeriano Burna Boy fará parceria com a colombiana na música.

Leia Mais Shakira e Copa do Mundo: relembre a música que embalou o Mundial de 2010

Mais um sucesso?

Shakira também foi a voz da Copa do Mundo de 2010. Na edição realizada na África do Sul, a cantora produziu o hit "Waka Waka", que é lembrado até hoje.