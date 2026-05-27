Sem Neymar e Danilo, Seleção Brasileira faz primeiro treino na Granja Comary antes da Copa

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Camisa 10 santista é dúvida para o amsitoso contra o Panamá no próximo domingo, no Maracanã

Filipe Duarte

Direto de Teresópolis

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