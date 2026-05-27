Sem Neymar e Danilo, Seleção Brasileira faz primeiro treino na Granja Comary antes da Copa

Atleta se apresentou com edema na panturrilha direita. Reprodução / CBF TV

Depois de protagonizar o debate durante a convocação para a Copa do Mundo, Neymar foi a ausência do primeiro treino com bola realizado no gramado da Granja Comary, em Teresópolis, na tarde desta quarta-feira (27). A CBF emitiu nota (confira abaixo) informando que o atleta foi "encaminhado a uma clínica na cidade para a realização de exames complementares".

Além dele, o lateral e zagueiro Danilo também não participou dos trabalhos no gramado. Ambos se apresentaram normalmente com os outros atletas, mas o defensor do Flamengo foi preservado por ter sido titular na vitória de 3 a 0 sobre o Cusco, do Peru, pela Libertadores, na noite anterior, no Maracanã. Já o camisa 10 santista segue sendo a principal incógnita entre os comandados de Carlo Ancelotti.

Neymar não entra em campo desde o dia 17 de maio, quando atuou na derrota do Santos para o Coritiba, pelo Brasileirão. O clube paulista diagnosticou um edema grau 2 na panturrilha direita do jogador.

Por conta desta situação, o jogador não tem presença garantida no amistoso contra o Panamá, no domingo (31), no Maracanã. Ao todo, a Seleção fará mais quatro atividades na região serrana do Rio de Janeiro antes de viajar à capital fluminense.

Três atletas desfalcarão o Brasil neste compromisso: o atacante Gabriel Martinelli e os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, que representam Arsenal e PSG na final da Liga dos Campeões, marcada para sábado (30), em Budapeste. Eles se apresentarão somente nos Estados Unidos.

Nota da CBF sobre Neymar

A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Neymar Jr. não participou do treino da Seleção Brasileira realizado na tarde desta quarta-feira, em Teresópolis.

O jogador foi encaminhado a uma clínica na cidade para a realização de exames complementares.

Nenhuma outra informação será divulgada até o fim das avaliações por parte da equipe médica da Seleção Brasileira.