Seleção se apresenta na Granja Comary e começa a preparação para a Copa do Mundo; confira a programação

Preparação no Brasil será realizada, como de costume, na Granja Comary. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A partir desta quarta-feira (27), tudo será Copa do Mundo para a Seleção Brasileira. A data marca a chegada dos jogadores convocados à Granja Comary, em Teresópolis, e o começo dos treinamentos e avaliações com foco no Mundial.

Até o sábado (30), o grupo fará um período de atividades no local. No dia seguinte, disputa um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, às 18h30min.

Carlo Ancelotti também chegará ao local nesta quarta-feira. A programação começa pela manhã, com avaliações médicas dos atletas. Já no período da tarde, será realizado o primeiro treinamento, sem a presença da imprensa.

O volante Casemiro foi o único jogador a se apresentar antecipadamente, chegando à Granja Comary ainda na terça-feira (26). A CBF confirmou que fretou helicópteros para levar os atletas até Teresópolis e evitar possíveis atrasos.

Preparação terá reforços de jogadores sub-20

Envolvidos na final da Champions League, que será disputada neste sábado, os zagueiros Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal), além do atacante Gabriel Martinelli (Arsenal), não irão participar da agenda inicial e se juntam a Seleção na próxima semana.

Para suprir as ausências, a comissão técnica solicitou que dois jogadores sub-20 fossem chamados. São eles: o meia Felipe Souza, do Botafogo, e o zagueiro Bruno Ribeiro, do Vasco.

Além dos 26 jogadores convocados, o goleiro do Flamengo, Léo Nannetti, de 18 anos, participará dos treinos da equipe no Brasil e nos Estados Unidos, antes da Copa.

Depois do jogo contra o Panamá, a Seleção Brasileira embarca para os Estados Unidos. Antes da estreia contra Marrocos, no dia 13 de junho, o Brasil jogará contra o Egito, no dia 6.

Confira a programação da Seleção Brasileira

Quarta-feira (27)

Apresentação dos atletas

Avaliações médicas

17h - Treino

Quinta-feira (28)

Avaliações médicas

13h - Entrevista coletiva

15h30 - Treino

Sexta-feira (29)

9h - Entrevista coletiva

11h - Treino

Avaliações médicas

Sábado (30)

9h - Entrevista coletiva

10h30 - Treino

Viagem para o Rio de Janeiro

Domingo (31)

18h30 - Brasil x Panamá - Maracanã

Sábado (6)

19h - Brasil x Egito

Datas e horários dos jogos do Brasil na Copa

13/06, sábado, às 19h - Brasil x Marrocos, em Nova Jersey

x Marrocos, em Nova Jersey 19/06, sexta, às 21h30min - Brasil x Haiti, na Filadélfia

x Haiti, na Filadélfia 24/06, quarta, às 19h - Escócia x Brasil, em Miami