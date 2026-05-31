Problema com vistos impede embarque e adia viagem de seleção para a Copa do Mundo

África do Sul não disputa a Copa do Mundo desde 2010, ano em que sediou o torneio. Federação Sul-Africana de Futebol (SAFA) / Divulgação

A seleção da África do Sul teve a viagem para a Copa do Mundo adiada após problemas com a emissão de vistos de jogadores e integrantes da comissão técnica. A delegação deveria embarcar neste domingo (31) rumo ao México, onde ficará concentrada durante o torneio, mas o voo precisou ser cancelado.

A situação gerou reação do ministro do Esporte do país, Gayton McKenzie, que criticou publicamente a condução do caso e cobrou explicações da Associação Sul-Africana de Futebol (SAFA). Nas redes sociais, ele escreveu:

"Este fiasco de viagem e visto do @SAFA_net (Associação Sul-Africana de Futebol) é constrangedor e grosseiramente injusto para com os jogadores e a equipe técnica. Eu informei à Associação que preciso de um relatório e que ações devem ser tomadas contra aqueles responsáveis por essa bagunça. Estamos sendo feitos de tolos."

Segundo a agência Reuters, parte da delegação ainda não recebeu os documentos necessários para entrada no país-sede do Mundial. Com isso, o voo fretado que sairia de Joanesburgo com destino a Pachuca, cidade que servirá de base à equipe, acabou cancelado.

A Associação Sul-Africana de Futebol informou que realizará uma reunião de emergência ainda neste domingo para discutir a situação e definir os próximos passos. Enquanto isso, a delegação seguirá treinando em Joanesburgo até uma nova definição sobre a viagem.