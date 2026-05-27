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Seleção começa preparação para Copa nesta quarta, sem finalistas da Champions e em alerta por Neymar

Atividades terão início na Granja Comary, antes de o Brasil viajar para base em Nova Jersey, nos Estados Unidos

Zero Hora

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