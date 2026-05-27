Seleção começa preparação para Copa nesta quarta, sem finalistas da Champions e em alerta por Neymar

Neymar será avaliado quando se apresentar. Vitor Silva / CBF,Divulgação

O início da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 começa nesta quarta-feira (27), na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Os convocados por Carlo Ancelotti se apresentam para exames médicos e realizam os primeiros treinamentos visando o amistoso diante do Panamá, no domingo (31).

Serão três ausências certas nos primeiros dias: Gabriel Magalhães, Martinelli e Marquinhos, finalistas da Champions League, que ocorre no sábado (30), em Budapeste, na Hungria. Porém, a maior expectativa da apresentação é a situação médica de Neymar.

O jogador do Santos é o único convocado que se apresenta sem estar em atividade, e a CBF esperou a apresentação para dar um diagnóstico mais preciso sobre suas condições físicas. O atacante sofreu uma lesão na panturrilha em partida diante do Coritiba, no último dia 17, e desde então está em tratamento no clube paulista.

Ainda antes da convocação, a CBF recebeu um documento do Santos atestando que Neymar estaria liberado para atividades com bola já na apresentação. Contudo, existem rumores nos bastidores da Seleção de que ele seguirá tratamento na Granja Comary, com risco de ficar de fora dos dois amistosos antes do Mundial.

De acordo com informações do ge.globo, o ruído nas informações gerou desconforto na alta cúpula da CBF. Há apreensão para as avaliações médicas que serão realizadas nesta quarta e na quinta-feira, mas a postura da entidade internamente foi de só entrar no tema a partir do momento que Neymar estiver à disposição da Seleção.

Outras situações da Seleção

Os jogadores que disputarão a decisão da Champions se juntarão ao grupo já nos Estados Unidos, na próxima segunda (1º). Por conta das baixas, a CBF convocou dois jovens das categorias de base de Vasco e Botafogo para reforçarem os treinamentos.

O restante do elenco é aguardado pela manhã desta quarta para iniciar as atividades. A primeira está programada para às 17h (de Brasília), sem acesso da imprensa.

O primeiro atleta a se apresentar foi o volante Casemiro, que chegou na Granja Comary nesta terça-feira (26). Neste mesmo dia, três convocados entraram em campo: Danilo e Paquetá, do Flamengo, e Weverton, do Grêmio. Todos terminaram as partidas sem problemas.

Confira a programação da Seleção Brasileira

Quarta-feira (27)

Apresentação dos atletas

Avaliações médicas

17h - Treino

Quinta-feira (28)

Avaliações médicas

13h - Entrevista coletiva

15h30 - Treino

Sexta-feira (29)

9h - Entrevista coletiva

11h - Treino

Avaliações médicas

Sábado (30)

9h - Entrevista coletiva

10h30 - Treino

Viagem para o Rio de Janeiro

Domingo (31)

18h30 - Brasil x Panamá - Maracanã

Sábado (6)

19h - Brasil x Egito

Datas e horários dos jogos do Brasil na Copa

13/06, sábado, às 19h - Brasil x Marrocos, em Nova Jersey

x Marrocos, em Nova Jersey 19/06, sexta, às 21h30min - Brasil x Haiti, na Filadélfia

x Haiti, na Filadélfia 24/06, quarta, às 19h - Escócia x Brasil, em Miami