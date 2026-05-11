Seleção Brasileira tem data e horário para viajar aos EUA para a Copa do Mundo; veja logística 

Time de Ancelotti tem dois amistosos ainda antes da Copa. Roberto Schmidt / AFP

A um mês para a Copa do Mundo e uma semana para a convocação de Carlo Ancelotti, a CBF definiu os últimos ajustes da logística da Seleção antes do embarque aos Estados Unidos. Segundo a ESPN, a Amarelinha partirá às 20h do dia 1º de junho.

Ainda de acordo com o portal, o voo que levará a Seleção Brasileira para os Estados Unidos é fretado e conta somente com lugares executivos. A chegada a Nova York prevista para 6h (de Brasília) do dia 2.

Logística da Seleção

Ancelotti convocará os 26 jogadores ao Mundial na próxima segunda (18), às 17h (de Brasília). A lista será divulgada no Museu do Amanhã, no Rio.

Os jogadores começam a se apresentar uma semana depois, em Teresópolis, para iniciar a preparação para dois amistosos e para a Copa a partir do dia 27.

Dia 31 de maio, o Brasil encara Panamá, no Maracanã, como uma despedida do povo brasileiro antes do Mundial. Logo após a partida, segundo a ESPN, os jogadores terão folga e se apresentarão à comissão técnica às 16h do dia seguinte, na sede da CBF, na Barra da Tijuca.

Pela programação, ainda ante do embarque, o elenco e comissão técnica fazem a foto oficial antes da Copa do Mundo, com trajes sob medida. Daí, partirá às 20h aos EUA.

Em território norte-americano, o Brasil treinará no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Nova Jersey. Ficará assim durante toda a campanha. Antes da estreia, marcada, para dia 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, o time de Ancelotti faz último amistoso contra Egito, em Cleveland.

Leia Mais Conheça os estádios em que o Brasil jogará na Copa do Mundo 2026

Confira a agenda da Seleção