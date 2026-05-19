Seis recados deixados por Ancelotti para a conquista do hexa

Carlo Ancelotti antes da convocação. Mauro PIMENTEL / AFP

Os 26 nomes do Brasil na Copa do Mundo estão definidos. Desde a segunda-feira (18), o destino da Seleção no Mundial de 2026 começou a ser traçado. Antes de estrear contra o Marrocos, em 13 de junho, o time de Carlo Ancelotti disputa dois amistosos.

A Copa, na prática, começou. E o treinador italiano deixou seis recados sobre a participação da Seleção Brasileira na competição. Confira a seguir.

Uma equipe resiliente

Carlo Ancelotti é um italiano. Houve um tempo em que a Itália gostava de sofrer em Copas do Mundo. Foi assim no título de 1982. Nas eliminações de 1990, 1994 e 1998, todas nos pênaltis.

O ponto é que nem sempre é preciso ser o mais talentoso dos times para ir longe em um torneio de tiro curto. Também mostra que é preciso sobreviver aos momentos mais duros.

Ancelotti prometeu uma Seleção resiliente.

— Podemos desenvolver um futebol de qualidade, com espírito coletivo, qualidade. A lista perfeita não é, estou certo disso. Tenho que dizer que não vai ganhar a Copa do Mundo a equipe perfeita, não existe equipe perfeita. Acho que pode ganhar a equipe mais resiliente. Queremos ser a equipe mais resiliente do mundo — contou.

Foco no coletivo

A convocação girou em torno da presença ou não de Neymar entre os convocados. Além dele, há outras estrelas ofensivas no time, como Vini Jr. e Raphinha.

Mas Ancelotti deixou claro que seu foco não está no brilho individual, mas no coletivo.

— Tenham confiança neste grupo, pode não ser o grupo perfeito, mas é um grupo focado, concentrado, humilde, altruísta. Minha ideia é focada no coletivo, não no individual, e depois escolher os jogadores que garantam isso — explicou,

A posição de Neymar

Neymar será titular ou reserva? @RaulBaretta_Photo / Santos FC

O atacante do Santos nunca foi convocado por Ancelotti. A peculiaridade aumenta o mistério sobre como Ancelotti pode usar o jogador. Ele indicou o posicionamento, sem entrar em maiores detalhes táticos.

— Como atacante mais centralizado. No dia 31 vamos jogar contra o Panamá, é o jogo da despedida, vou colocar o maior número de jogadores — indicou.

Goleiros merecem atenção

Bento e Hugo Souza nunca jogaram Copa do Mundo. Os dois sofreram gols esquisitos em tempos recentes. Alisson se recupera de uma lesão muscular mais longa do que imaginado. Ederson também enfrentou problemas físicos este ano.

O cenário fez Ancelotti chamar o goleiro gremista Weverton. O gol se tornou um ponto de atenção.

— Alisson está voltando de lesão, mas está bem, deve jogar o próximo jogo e terá tempo para estar 100%. Este ano testamos três goleiros, Bento, Hugo Souza e John, mas pensamos que para essa competição precisamos de jogadores experientes, como Weverton — comentou.

Todos serão testados

O Brasil fará dois amistosos antes da Copa do Mundo. No dia 31 de maio, a Seleção se despede do território brasileiro em jogo contra o Panamá. Já nos Estados Unidos, enfrentará o Egito antes da estreia contra o Marrocos.

Todos terão oportunidades. Todos serão avaliados. Ancelotti está de sobrancelha levantada e olhos abertos. Ninguém tem lugar garantido.

— Dia 31 temos um jogo contra o Panamá, é um amistoso de despedida do público brasileiro, vamos usar o máximo de jogadores possíveis, vamos fazer o melhor para nos preparar bem.

Está preparado para a Copa do Mundo

Carlo Ancelotti promete que não é aquele aluno que quer aprender todo o conteúdo minutos antes da prova. Ele garante ter feito o dever de casa e estar tranquilo para disputar a sua primeira Copa do Mundo como treinador.

— Ansiedade, não. Tranquilidade, porque como disse foi um ano de informação constante, todos os jogos, todos os dias, a comissão técnica quantos jogos assistimos este ano. Tenho todas as informações possíveis. Estou ansioso? Não. Ansioso é quando um estudante vai à escola e não está preparado. Eu estou tranquilo porque estou muito bem preparado.

Confira a lista dos 26 convocados por Ancelotti: