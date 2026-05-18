"Se for para levar água na beira do campo, eu quero estar lá", diz gaúcho convocado pela primeira vez para a Copa

Jogador ganhou força para estar na lista após ser chamado para os amistosos contra França e Croácia. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Nome que bateu na trave para ser convocado na última Copa do Mundo, Ibañez foi convocado por Carlo Ancelotti para o Mundial deste ano. O zagueiro, que também joga de lateral-direito, é natural de Canela e defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Ele será um dos três gaúchos na competição, ao lado de Alisson e Raphinha.

Após a convocação, Ibañez foi entrevistado pela Cazé TV. Primeiro, o jogador disse que passou o dia nervoso e não queria pensar muito na convocação.

— Para ser sincero, tentei me distrair ao máximo, porque não queria ficar pensando em convocação. Fui para o treino, voltei para casa, coloquei música para me distrair, dei banho nos filhos. Fiz de tudo para distrair. A convocação não chegava nunca — revelou o defensor.

Agora, mais tranquilo, com a vaga garantida na Copa do Mundo, Ibañez é bem claro sobre onde prefere jogar. Zagueiro? Lateral? Para o gaúcho de Canela, ele quer ajudar Ancelotti dá forma que for necessária.

— Eu estou ali para ajudar. O que for preciso. Se for para levar água na beira do campo, se for para estar com os caras ali, abraçando, dando risada e se divertindo. Trabalhando o mais forte possível e levando a sério cada momento. É a realização de um sonho, sou grato a Deus por tudo isso. Independentemente de lugar, posição no campo, eu quero estar lá para ajudar de qualquer maneira possível — concluiu.

O Brasil estreia na Copa do Mundo em 13 de junho, contra Marrocos, em Nova York. Depois, ainda fará jogos contra Haiti e Escócia, na fase de grupos. Antes da primeira rodada, a Seleção fará amistosos contra o Panamá, em 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, em 6 de junho, já em solo norte-americano.