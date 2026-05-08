Copa do Mundo

Apoio

Ronaldinho Gaúcho faz coro para Ancelotti levar Neymar à Copa: 'É o melhor deles todos'

Durante conversa com Denilson, Ronaldinho que a Seleção não pode abrir mão do atacante

Estadão Conteúdo

Marina Borges

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS