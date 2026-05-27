Rodrigo Caetano explica contato com Neymar antes da convocação: "O Ancelotti ficou satisfeito com tudo que ouviu"

O técnico Carlo Ancelotti e Neymar tiveram uma conversa por ligação dias antes da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A informação foi confirmada por Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas, em entrevista ao ge.globo.
— Era necessária uma conversa com ele. A mensagem que o míster recebeu também foi positiva, dele entender que ele, em caso de convocação naquele dia, ele seria mais um integrante daqueles 26 atletas e que ia fazer de tudo para merecer minutos. O Ancelotti ficou muito satisfeito com tudo que ouviu e com tudo que ele pôde dizer também — explicou.
Neymar e o restante dos 26 jogadores convocados pela Seleção se apresentam nesta quarta-feira (27), na Granja Comary, e iniciam a preparação visando ao amistoso de domingo (31), às 18h30min, diante do Panamá, no Maracanã.
A delegação embarca na segunda-feira (1º) para os Estados Unidos, e encara ainda o Egito, no dia 6, em Cleveland, antes da estreia na Copa, diante do Marrocos, no dia 13, em Nova Jersey. A Seleção está no Grupo C, que conta, ainda, com Haiti e Escócia.
