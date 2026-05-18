Rio Grande do Sul é o terceiro Estado que mais cedeu jogadores à Seleção em Copas; veja o ranking

Carlo Ancelotti escolheu os 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo deste ano. Na lista do italiano, três jogadores são naturais do Rio Grande do Sul. Alisson, de Novo Hamburgo, Ibañez, de Canela, e Raphinha, de Porto Alegre.
Com as três convocações, o Rio Grande do Sul passa a ser o terceiro Estado que mais cedeu jogadores ao Brasil, ultrapassando Minas Gerais.
Vale destacar que entre os gaúchos, o número de convocados não é de 50, já que alguns jogadores estiveram em mais de um Mundial. Ao todo, 35 atletas já foram chamados.
Entre os primeiros colocados, São Paulo e Rio de Janeiro, líder e vice-líder, destoam do restante e são os únicos Estados a terem mais de 100 convocados.
Há também nove Estados que nunca tiveram atletas convocados para o Mundial. Em 23 Copas do Mundo, o Brasil teve 516 nomes chamados, considerando exemplos que foram lembrados mais de uma vez.
Ranking dos Estados com mais convocados na história das Copas
- São Paulo – 167
- Rio de Janeiro – 145
- Rio Grande do Sul – 50
- Minas Gerais – 49
- Bahia – 25
- Paraná – 17
- Pernambuco – 13
- Santa Catarina – 8
- Distrito Federal – 8
- Paraíba – 8
- Pará – 6
- Alagoas – 4
- Mato Grosso do Sul – 4
- Espírito Santo – 4
- Maranhão – 3
- Rio Grande do Norte – 2
- Acre - 2
- Sergipe – 1
- TOTAL – 516
- Nove Estados sem convocados: Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Gaúchos convocados para Copas do Mundos
- 1930 – 2 – Moderato (Alegrete) e Benedicto (Pelotas)
- 1934 – 3 – Martim Silveira (Bagé), Octacílio (Porto Alegre) e Luiz Luz (Porto Alegre)
- 1938 – 1 – Martim Silveira (Bagé)
- 1950 – 5 – Adãozinho (Porto Alegre), Noronha (Porto Alegre), Nena (Porto Alegre), Juvenal (Santa Vitória do Palmar) e Chico (Uruguaiana)
- 1954 – 1 – Paulinho de Almeida (Porto Alegre)
- 1958 – 1 – Oreco (Santa Maria)
- 1962 – nenhum gaúcho
- 1966 – 1 – Alcindo (Sapucaia do Sul)
- 1970 – 1 – Everaldo (Porto Alegre)
- 1974 – 1 – Carpegiani (Erechim)
- 1978 – 1 – Batista (Porto Alegre)
- 1982 – 1 – Batista (Porto Alegre)
- 1986 – 2 – Branco (Bagé) e Mauro Galvão (Porto Alegre)
- 1990 – 5 – Mauro Galvão (Porto Alegre), Dunga (Ijuí), Branco (Bagé), Renato Portaluppi (Guaporé) e Taffarel (Santa Rosa)
- 1994 – 4 – Dunga (Ijuí), Taffarel (Santa Rosa), Branco (Bagé) e Gilmar (Erechim)
- 1998 – 3 – Dunga (Ijuí), Taffarel (Santa Rosa) e Emerson (Pelotas)
- 2002 – 2 – Ronaldinho Gaúcho (Porto Alegre) e Anderson Polga (Santiago)
- 2006 – 3 – Ronaldinho Gaúcho (Porto Alegre), Mineiro (Porto Alegre) e Emerson (Pelotas)
- 2010 – 2 – Michel Bastos (Pelotas) e Maicon (Novo Hamburgo)
- 2014 – 1 - Maicon (Novo Hamburgo)
- 2018 – 4 – Alisson (Novo Hamburgo), Taison (Pelotas), Douglas Costa (Sapucaia do Sul) e Cássio (Veranópolis)
- 2022 – 3 – Alisson (Novo Hamburgo), Raphinha (Porto Alegre) e Alex Telles (Caxias do Sul).
- 2026 - 3 - Alisson (Novo Hamburgo), Raphinha (Porto Alegre) e Ibañez (Canela).