Relembre quando as atuais campeãs da Copa do Mundo foram eliminadas na fase de grupos

Espanha ficou na fase de grupos na Copa de 2014. Yasuyoshi Chiba / AFP

Do ápice do mundo à humilhação de uma eliminação precoce. Pode parecer mentira, mas algumas das principais seleções do mundo já passaram da conquista da Copa do Mundo a cair na fase de grupos do Mundial seguinte.

Exemplos não faltam. A mais recente saída precoce foi da Alemanha, em 2018. Depois de vencer a Copa de 2014, no Brasil, os alemães foram os lanternas do Grupo F na Rússia.

Os comandados por Joachim Low perderam dois dos três jogos e deram adeus à competição — 0 a 1 contra o México e 0 a 2 no jogo contra a Coreia do Sul.

Quatro anos antes o fiasco ficou por conta da Espanha, logo após a conquista inédita na Copa de 2010. Em um grupo com Holanda, Chile e Austrália, os espanhóis amargaram a terceira posição, inclusive com goleada de 5 a 1 sofrida contra os holandeses.

Para a Copa da África do Sul, a Itália chegou com o moral elevado após conquistar o tetracampeonato na Alemanha. Sob o comando de Marcello Lippi, campeão em 2006, Pirlo e companhia deixaram o continente africano sem vencer — dois empates e uma derrota.

A primeira das grandes eliminações de seleções campeãs mundiais foi em 2002. Depois de vencer em casa, em 1998, e dois anos depois conquistar a Eurocopa, a França tinha um grupo relativamente fácil para um time vencedor quatro anos antes.

Com Uruguai, Dinamarca e Senegal, a equipe de Roger Lemerre somou apenas um ponto (empate com os sul-americanos) e ficou na lanterna do Grupo A do Mundial da Coreia do Sul e Japão.

A única

Campeão em 1930, na primeira das Copas, o Uruguai não participou da edição seguinte. Os uruguaios optaram por não ir ao torneio da Itália, em protesto pela recusa de várias seleções europeias de irem à América do Sul para a Copa anterior, a qual o Uruguai sediou. Como resultado, a Copa de 1934 é a única na qual o campeão anterior não participou.

As eliminações na fase de grupos das campeãs mundiais

2018 - Alemanha ficou na lanterna do Grupo F

2014 - Espanha ficou em terceiro no Grupo B

2010 - Itália ficou na lanterna do Grupo F

2002 - França ficou na lanterna do Grupo A