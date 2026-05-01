Copa do Mundo

Fã do craque

"Ele é o cara do hexa", diz Raphinha ao defender Neymar na Copa do Mundo

Jogador foi entrevista por Luciano Huck e rasgou elogios ao camisa 10 do Santos

Estadão Conteúdo

Marina Borges

Zero Hora

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