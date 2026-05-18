Quando vão ser os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

A menos de um mês para o início da Copa dos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção Brasileira deu um passo importante rumo ao Mundial. Nesta segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti convocou os 26 jogadores que representarão o Brasil dentro de campo.
A Copa do Mundo tem início no dia 11 de junho, com o jogo de partida no Estádio Azteca, no México. A Seleção estreia no dia 13, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos. Todos os jogos do Brasil na primeira fase serão nos Estados Unidos.
Datas e horários dos jogos do Brasil
- 13/06, sábado, às 19h - Brasil x Marrocos, em Nova York/Nova Jersey
- 19/06, sexta, às 21h30min - Brasil x Haiti, na Filadélfia
- 24/06, quarta, às 19h - Escócia x Brasil, em Miami
