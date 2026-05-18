Quando serão os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

A Copa do Mundo começa em 11 de junho, com México x África do Sul. Já a Seleção Brasileira estreia no sábado (13), contra o Marrocos, às 19h.
O Brasil está no Grupo C. Além do país africano, os outros adversários serão Haiti e Escócia.
Na segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti anuncia a lista dos 26 convocados para o Mundial.
Datas e horários dos jogos do Brasil
- 13/06, sábado, às 19h - Brasil x Marrocos, em Nova York/Nova Jersey
- 19/06, sexta, às 21h30min - Brasil x Haiti, na Filadélfia
- 24/06, quarta, às 19h - Escócia x Brasil, em Miami