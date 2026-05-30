Quando o futebol uniu dois países em meio a tensões políticas

Sabia que o Irã já ofereceu flores aos Estados Unidos em uma Copa do Mundo? Parece improvável, mas aconteceu, e entrou para a história como um dos momentos mais simbólicos do torneio.

Na época, as relações entre os dois países eram marcadas por tensão política desde a Revolução Iraniana, em 1979. Foram quase duas décadas até as seleções se encontrarem na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998, na França.

Com os olhares do planeta voltados para o gramado, a imagem que rodou o mundo veio antes da bola rolar: os jogadores iranianos entregaram flores brancas aos americanos, um gesto de paz que contrastava com os conflitos diplomáticos.

Quando a partida começou, outro marco histórico: o Irã venceu por 2 a 1, conquistando sua primeira vitória em Mundial. Mais do que o placar, ficou a lição de que o futebol pode — e deve — ser espaço para união e respeito, mesmo em meio às diferenças.