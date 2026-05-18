Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira já sabe quando entrará em campo pela Copa do Mundo 2026. A primeira partida será em 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. O duelo de estreia ocorre em Nova Jersey, no estádio MetLife Stadium.
Depois, o Brasil volta a atuar em 19 de junho, às 21h30min, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O último jogo da fase de grupos será no dia 24, às 19h, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami.
Na primeira fase, as 48 seleções foram divididas em 12 grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único. Ao final das três rodadas, os dois primeiros de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançam aos mata-matas.
A Seleção Brasileira busca o hexacampeonato. Em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 foi a campeã do Mundial.
