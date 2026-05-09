Faça chuva ou faça sol, haverá uma esquina no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, que sempre estará lotada de gente em época de Copa do Mundo. É a Banca Mozart, ponto que virou referência para a troca de figurinhas do álbum oficial do torneio.

Na manhã deste sábado (9), nem mesmo o vento cortante da primeira onda de frio do ano afastou os frequentadores na esquina das ruas José de Alencar e Múcio Teixeira. Munidos dos seus pacotes sortidos, o objetivo era trocar o maior número possível de figuras faltantes para completar o álbum.

Dono da banca há 11 anos, Mozart Maciel Cancionieri conta que o sucesso da esquina para as trocas é anterior ao seu negócio e começou por iniciativa do amigo Ricardo Neglia, há 25 anos. Com divulgação “boca a boca”, o movimento foi aumentando a cada Copa. Mozart diz que a troca entre os fãs é o jeito mais fácil de completar o álbum sem gastar muito dinheiro. Por isso a grande procura dos frequentadores.

— O pessoal quer mesmo é preencher o álbum. E aqui é a única banca de Porto Alegre em que se pode fazer isso pelo menor custo total. O pessoal vindo em cinco ou seis encontros consegue preencher o álbum — diz o dono da banca.

Cada pacote custa R$ 7 e contém sete figurinhas.

As trocas ocorrem sempre aos sábados e aos domingos. O encontro na esquina virou programa de mãe e filho aos fins de semana. A servidora pública Daiane Allegretti, 43 anos, e o estudante André Alegretti, de 14 anos, estão na sua quarta Copa do Mundo completando álbum juntos. Neste ano, a dupla está com 40% do álbum completo.

— Moramos no bairro e aqui é certo que vamos encontrar gente para trocar figurinha. Em algum momento do fim de semana, nesta época de Copa do Mundo, a gente sempre vem aqui — diz Daiane.

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Gente de todas as idades passa pelo local. Enquanto alguns usam um aplicativo para organizar as figurinhas, outros preferem o clássico papel e caneta para registrar na prancheta cada nome estrelado que salta dos pacotes.

Os cromos dos grandes craques, claro, são as mais procuradas.