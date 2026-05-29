Copa do Mundo

Segunda chance
Notícia

Preterido da última Copa, atacante da Seleção comemora presença em 2026: "Acho que é o destino"

Matheus Cunha foi titular em seis dos 10 jogos com Carlo Ancelotti

Filipe Duarte

direto de Teresópolis (RJ)

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