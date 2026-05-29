Preterido da última Copa, atacante da Seleção comemora presença em 2026: "Acho que é o destino"

Jogador do Manchester United é conhecido pela versatilidade. Filipe Duarte / Agência RBS

Em 2022, Matheus Cunha ficou de fora da convocação final de Tite para a Copa do Mundo no Catar. Quatro anos depois, o atacante do Manchester United está prestes a embarcar para os Estados Unidos como titular da Seleção Brasileira.

Escolhido por Carlo Ancelotti para iniciar seis dos 10 jogos sob o comando do treinador italiano, o atleta ainda chegou à Granja Comary, em Teresópolis, no dia em que completou 27 anos de idade.

— O futebol, assim como na vida, faz parte passar por momento de dificuldade, superá-los e alcançar o objetivo. Depois de tudo que passei, ter meu nome na lista, dar um passo para o meu sonho e chegar no dia do meu aniversário... Vamos ver, né? Acho que é o destino para dar tudo certo. Fico muito feliz de estar participando de tudo isso — destacou ele.

Natural da Paraíba, Cunha fez a carreira toda na Europa. Depois de passar pela base do Coritiba, foi para o Sion, na Suíça, até estourar no Leipzig, da Alemanha. Ainda passou por Hertha Berlim, Atlético de Madrid e Wolverhampton, antes de ser comprado pelo Manchester United.

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2021, no Japão, o jogador sonha agora com a taça mundial. Porém, tem de encarar uma crítica sobre não ser um camisa 9 de ofício. Conhecido pela versatilidade, pode recuar para a função de meia-atacante e até mesmo atuar pelos lados do campo.

— Esse meu segundo ciclo de Seleção está muito mais parecido com o que jogo no clube, com muito mais flutuações entrelinhas, em muitos momento jogando propriamente como uma meia. Muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo, em um clube que sempre quis jogar — comentou.