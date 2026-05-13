Presidente da CBF confirma negociações para ter Brasileirão no EA Sports FC: "A gente já fez esse contato"

Samir Xaud esteve no Beira-Rio para entrevista coletiva. Antonio Oliveira / Agencia RBS

Entre os assuntos abordados por Samir Xaud, presidente da CBF, durante a entrevista realizada no Beira-Rio, nesta terça (12), chamou a atenção a intenção da entidade em estar mais próxima dos jogos virtuais de futebol.

Recentemente, a CBF firmou acordo com a EA Sports, o que determinou o retorno da Seleção Brasileira para o EA Sports FC (antigo Fifa), principal franquia de jogos de futebol.

— Os jovens dessa geração se distanciaram da Seleção Brasileira, e o "game" é uma coisa que liga bastante esses jovens que não conseguiram ver a Seleção ser campeã. Então, desde o início da nossa gestão, nós trouxemos essa discussão — disse Samir Xaud.

Outro ponto trazido pelo presidente da CBF, que animou os jogadores do "game" é a possibilidade de o Brasileirão estar de volta no EA FC, com os jogadores licenciados. Desde 2016, os times brasileiros não estão no jogo da forma original.

— Nosso primeiro comando foi trazer a Seleção. Mas, posteriormente, queremos colocar também a nossa liga, o Brasileirão junto. Só que é uma conversa mais ampla, que envolve os clubes. A gente já está nesse contato direto, nessa conversa, mas logo vamos ter outro posicionamento positivo em relação a isso. Nossa intenção também é colocar a nossa liga no EA FC, até porque sou jogador — concluiu Xaud.