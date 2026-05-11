Pré-lista de Ancelotti para Copa do Mundo deve ter Neymar

Neymar ainda não jogou com Ancelotti na Seleção. Vitor Silva / CBF/Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) envia à Fifa nesta segunda (11) a lista com 55 nomes pré-convocados para o Mundial. Conforme o ge.globo, o nome de Neymar está na relação feita pelo técnico Carlo Ancelotti, mas não deve constar nos 26 anunciados pelo italiano no dia 18 de maio, data da convocação oficial.

Uma das principais dúvidas de Ancelotti é sobre Estêvão. Ainda em abril, o jogador do Chelsea sofreu lesão na coxa direita. O time inglês sugeriu que o jovem passasse por cirurgia, mas e ele e seu estafe optaram por um tratamento conservador.

A presença ou não do jovem será decidida até o prazo final, conforme avaliação do departamento médico da Seleção. Com 19 anos, Estêvão é o artilheiro da era Ancelotti: cinco gols.

A lista com 55 nomes é uma das exigências da Fifa para a Copa do Mundo. Todos são inscritos na competição, mas só 26 fazem parte da delegação. As seleções têm até a data da abertura da competição, dia 11 de junho, para realizarem alterações.

A convocação definitiva será feita por Ancelotti no dia 18 de maio, às 17h (horário de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Os convocados se apresentam dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis, com exceção dos envolvidos na final da Champions, entre PSG e Arsenal.

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