Pela 16ª Copa seguida, Seleção terá gaúchos convocados para a Copa; veja a lista completa

Montagem sobre fotos / Jeff Botega/Agência RBS e Mauro Pimentel/AFP

A presença de atletas gaúchos já se tornou uma tradição na Seleção Brasileira em Copas do Mundo. A lista do Mundial 2026, que será divulgada nesta segunda (18), às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, pelo técnico Carlo Ancelotti, terá de dois a três nomes nascidos no Rio Grande do Sul.

Será a 16ª Copa seguida que a Seleção contará com pelo menos um gaúcho. Na história, apenas na Copa de 1962, no Chile, o time brasileiro não foi representado por atletas rio-grandenses.

Na lista de Ancelotti, o goleiro Alisson, do Liverpool, natural de Novo Hamburgo, e o meia-atacante Raphinha, do Barcelona, nascido em Porto Alegre — e que já estiveram em 2022 — são nomes certos.

Já o zagueiro Ibañez, de Canela, está cotado e pode ser o primeiro atleta da região das Hortênsias a defender o Brasil em uma Copa.

Na primeira conquista da Seleção, na Copa de 1958, na Suécia, o santamariense Oreco foi o representante gaúcho. Em 1962, no Chile, não houve gaúchos. Já no tricampeonato no México, em 1970, o representante rio-grandense foi o porto-alegrense Everaldo.

Em 1994, nos Estados Unidos, a Seleção do tetra teve Taffarel, de Santa Rosa, Dunga, de Ijuí, e Gilmar Rinaldi, de Erechim, e Branco, de Bagé. Por fim, o grupo que conquistou o penta na Coreia e no Japão em 2022 contou com Ronaldinho, de Porto Alegre, e Anderson Polga, de Santiago.

Confira a lista dos gaúchos que já defenderam o Brasil em Copas do Mundo: