Pela 16ª Copa seguida, Seleção terá gaúchos convocados para a Copa; veja a lista completa

A presença de atletas gaúchos já se tornou uma tradição na Seleção Brasileira em Copas do Mundo. A lista do Mundial 2026, que será divulgada nesta segunda (18), às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, pelo técnico Carlo Ancelotti, terá de dois a três nomes nascidos no Rio Grande do Sul.
Será a 16ª Copa seguida que a Seleção contará com pelo menos um gaúcho. Na história, apenas na Copa de 1962, no Chile, o time brasileiro não foi representado por atletas rio-grandenses.
Na lista de Ancelotti, o goleiro Alisson, do Liverpool, natural de Novo Hamburgo, e o meia-atacante Raphinha, do Barcelona, nascido em Porto Alegre — e que já estiveram em 2022 — são nomes certos.
Já o zagueiro Ibañez, de Canela, está cotado e pode ser o primeiro atleta da região das Hortênsias a defender o Brasil em uma Copa.
Na primeira conquista da Seleção, na Copa de 1958, na Suécia, o santamariense Oreco foi o representante gaúcho. Em 1962, no Chile, não houve gaúchos. Já no tricampeonato no México, em 1970, o representante rio-grandense foi o porto-alegrense Everaldo.
Em 1994, nos Estados Unidos, a Seleção do tetra teve Taffarel, de Santa Rosa, Dunga, de Ijuí, e Gilmar Rinaldi, de Erechim, e Branco, de Bagé. Por fim, o grupo que conquistou o penta na Coreia e no Japão em 2022 contou com Ronaldinho, de Porto Alegre, e Anderson Polga, de Santiago.
Confira a lista dos gaúchos que já defenderam o Brasil em Copas do Mundo:
- 2022: Alisson, de Novo Hamburgo, Alex Telles, de Caxias, e Raphinha, de Porto Alegre
- 2018: Alisson, de Novo Hamburgo, Cássio, de Veranópolis, Douglas Costa, de Sapucaia, e Taison, de Pelotas
- 2014: Maicon, de Novo Hamburgo
- 2010: Maicon, de Novo Hamburgo, e Michel Bastos, de Pelotas
- 2006: Emerson, de Pelotas, Mineiro, de Porto Alegre, e Ronaldinho, de Porto Alegre
- 2002: Ronaldinho, de Porto Alegre, e Anderson Polga, de Santiago
- 1998: Taffarel, de Santa Rosa, Dunga, de Ijui, e Emerson, de Pelotas
- 1994: Taffarel, de Santa Rosa, Gilmar Rinaldi, de Erechim, Dunga, de Ijuí, e Branco, de Bagé
- 1990: Taffarel, de Santa Rosa, Mauro Galvão, de Porto Alegre, Dunga, de Ijuí, e Renato Portaluppi, de Guaporé
- 1986: Mauro Galvão, de Porto Alegre e Branco, de Bagé
- 1982: Batista, de Porto Alegre
- 1978: Batista, de Porto Alegre
- 1974: Carpegiani, de Erechim
- 1970: Everaldo, de Porto Alegre
- 1966: Alcindo, de Sapucaia
- 1962: nenhum gaúcho
- 1958: Oreco, de Santa Maria
- 1954: Paulinho de Almeida, de Porto Alegre
- 1950: Adãozinho, de Porto Alegre, Noronha, de Porto Alegre, Nena, de Porto Alegre, Juvenal, de Santa Vitória do Palmar, e Chico, de Uruguaiana
- 1938: Martim Silveira, de Bagé
- 1934: Octacílio, de Porto Alegre, Luiz Luz, de Porto Alegre, e Martim Silveira, de Bagé
- 1930: Moderato, de Alegrete, e Benedicto, de Pelotas