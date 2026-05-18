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Pela 16ª Copa seguida, Seleção terá gaúchos convocados para a Copa; veja a lista completa

Goleiro Alisson, do Liverpool, e meia-atacante Raphinha, do Barcelona, são nomes certos na nominata dos 26 atletas, que será divulgada nesta segunda, às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio, pelo técnico Carlo Ancelotti; Zagueiro Iban̈ez, do Al-Ahli, também está cotado

Rodrigo Oliveira

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Eduardo Gabardo

direto do Rio de Janeiro

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