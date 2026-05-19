Panini erra e Brasil tem cinco jogadores no álbum da Copa que não foram convocados por Ancelotti

Com a convocação de Carlo Ancelotti feita para a Copa do Mundo, já se sabe quantos "erros" têm a página do Brasil no álbum do Mundial. Ao todo, são 18 jogadores presentes no livro, que é feito pela Panini.
A marca acertou 13 dos nomes. Dois jogadores não estiveram na lista do italiano por opção técnica. O goleiro Bento, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e o atacante João Pedro, do Chelsea.
Os outros três atletas que estão no álbum, mas não foram convocados, acabaram cortados por lesão. Estêvão, do Chelsea, e Éder Militão e Rodrygo, ambos do Real Madrid.
Ainda não há informações se a Panini irá vender cromos extras com alguns convocados que não estão no álbum, para substituir os cincos. A tendência é de que a empresa comercialize um "kit" com os cromos em conjunto.
O nome mais aguardado, obviamente, é o de Neymar, que foi escolhido por Ancelotti, mas não está no livro.
Confira os jogadores que estão na página do Brasil
- Goleiros: Alisson e Bento.
- Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.
- Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.
- Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.
Confira os convocados do Brasil para a Copa do Mundo 2026
- Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio).
- Laterais: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit) e Wesley (Roma).
- Zagueiros: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo) e Marquinhos (PSG).
- Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo).
- Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinícius Jr. (Real Madrid).