Pacotes, repetidas e colagem: 10 dicas para colecionar o álbum da Copa do Mundo; veja vídeo

Até o fim da Copa do Mundo, o álbum do Mundial será um dos assuntos mais populares entre os entusiastas do esporte. Mesmo com o pacote cada vez mais caro, milhões de pessoas não abandonaram as figurinhas. No Brasil, não foi diferente

Com o aumento do número de seleções para 48, esta edição do álbum conta com 980 cromos, o que torna o livro o maior da história dos Mundiais com sobra. A novidade também o torna o mais difícil de ser completado.

Abaixo, Zero Hora lista 10 dicas para quem está colecionando o álbum da Copa do Mundo.

Página do Brasil não tem a presença de Neymar, que foi convocado por Ancelotti. José Cambraia / Agência RBS

Abra o pacote com cuidado

É importante cuidar para não rasgar as figurinhas ao abrir o pacote. Uma boa opção é utilizar as beiradas, já que não estão em contato com os cromos.

Separe por grupo e seleção

Para otimizar tempo, é melhor já ir separando as figurinhas por grupos e seleções assim que os pacotes forem abertos. Facilita para colar na sequência.

Dica para não errar a colagem

Não são todos que têm facilidade para colar os cromos no álbum. Uma boa alternativa é o método de retirar apenas a ponta do adesivo, colar a parte no álbum e retirar o restante da figurinha. Confira no vídeo acima:

Marque em listas ou aplicativos

Para saber quais figurinhas faltam no álbum, muitos optam por marcar os cromos em listas impressas ou feitas à mão. Outra alternativa é utilizar aplicativos especializados. As duas formas evitam levar o álbum para todos os locais, o que o mantém em melhor estado.

Deixe as repetidas em ordem

Ótima forma de otimizar a troca. Ao deixar as repetidas na ordem dos grupos e seleções, o colecionador facilita para a pessoa com quem está trocando, principalmente com relação ao tempo.

Após a troca, também é fundamental deixar as repetidas da outra pessoa em ordem. Não custa nada ajudar, certo?

Repetidas em todos os cantos

Sempre esteja com as repetidas por perto. Nunca se sabe quem poderá encontrar durante o dia. Vai que a pessoa também está colecionando o álbum e tem aquela figurinha que falta.

Pontos de troca completam álbum

Trocar figurinhas no trabalho, colégio e faculdade é ótimo, mas nada supera o ponto de troca. O número elevado de pessoas dispostas a trocar dá muitas alternativas para quem tem suas repetidas. É normal chegar com várias e voltar para casa sem nenhuma.

Clareza na hora da troca

Há quem troque uma figurinha por duas ou até mais, como é o caso dos cromos metalizados. Também tem quem prefira fazer a clássica uma por uma. Portanto, é melhor questionar a pessoa como ela prefere fazer a troca antes de dar início.

Cuidados com as figurinhas

É importante cuidar para não amassar os cromos, principalmente os repetidos, que costumam estar em um "bolo" fora do álbum. Um elástico pode ajudar a deixá-los firmes, mas cuidado. Com poucas figurinhas, o elástico é capaz de dobrá-las.

A forma mais econômica

É inevitável. Completar o álbum não é barato, ainda mais com 48 seleções. Contudo, existe uma forma de gastar o mínimo possível. Para isso, o colecionador só deve comprar mais pacotes, assim que trocar todas as repetidas.