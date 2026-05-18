"Os treinos vão dizer se Neymar vai jogar", diz Carlo Ancelotti sobre convocação da Seleção

A convocação de Neymar foi o tema principal da entrevista de Carlo Ancelotti após a lista da Copa do Mundo. O atacante do Santos foi citado em sete perguntas. Outros dois repórteres falaram, em tom de brincadeira, que não falariam dele.

O técnico da Seleção demonstrou, em palavras portunholianas, bastante segurança da escolha. Inclusive admitindo que pesam sobre o jogador a experiência de ir para o quarto Mundial, o carinho demonstrado por torcedores e demais jogadores e que, assim, pode melhorar o ambiente. E foi claro. Neymar é mais um dos 26, e não um dos 11 titulares.

— Vou ser claro e limpo: ele vai jogar se merecer. Os treinos vão dizer se Neymar vai jogar. Tenho uma ideia de time. Neymar tem a mesma responsabilidade dos outros jogadores. É importante não fixar toda a expectativa em um jogador. Todos têm de pensar em uma coisa: ajudar a Seleção a ganhar a Copa do Mundo — frisou o treinador.

Neymar foi escolhido porque está bem fisicamente. Ancelotti jamais duvidou da capacidade técnica do atacante. A quem escalará como atacante centralizado. Talvez até titular contra o Panamá no dia 31, último amistoso antes da viagem aos Estados Unidos.

Vou ser claro e limpo: ele vai jogar se merecer. Os treinos vão dizer se Neymar vai jogar CARLO ANCELOTTI sobre utilização de Neymar

Outro tema bastante mencionado na entrevista foi a maior surpresa da lista. Weverton, goleiro do Grêmio, apareceu como companheiro de Alisson (Liverpool) e Ederson (Fenerbahçe), repetindo a nominata da Copa passada. A explicação foi puramente técnica:

— Os outros goleiros foram testados, mas decidimos que, para essa competição, precisamos da experiência. Weverton não precisava ser testado.

A Seleção se apresenta no dia 27 (à exceção de quem estiver envolvido na final da Liga dos Campeões, casos de Marquinhos, Gabriel Magalhães e Martinelli). O Brasil joga no dia 31 no Maracanã e viaja para Nova Jersey e inicia a preparação no local da Copa.