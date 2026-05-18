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"Os treinos vão dizer se Neymar vai jogar", diz Carlo Ancelotti sobre convocação da Seleção

Técnico falou também sobre a escolha de Weverton para integrar a lista de goleiros 

Rafael Diverio

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