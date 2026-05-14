Os convocados de todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo começa em 11 de junho. O torneio começa com o recorde de 1.248 jogadores correndo atrás do troféu mais cobiçado do futebol. Aos poucos, eles ficarão pelo caminho até que em 19 de julho, 26 atletas colocarão a mão na taça.
Confira aqui a lista de convocados de todas as seleções que estarão no Canadá, México e Estados Unidos. A matéria será atualizada assim que as listas de relacionados forem divulgadas pelas confederações.
GRUPO B
Bósnia e Herzegovina
Goleiros - Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka) e Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
Defensores - Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens) e Stjepan Radeljic (Rijeka)
Meio-campistas - Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karslruher), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (Salzburgo) e Esmir Bajraktarevic (PSV)
Atacantes - Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) e Edin Dzeko (Schalke 04)
GRUPO E
Costa do Marfim
Goleiros - Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos);
Defensores - Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guéla Doué (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray);
Meio-campistas - Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean Michaël Seri (Maribor);
Atacantes - Simon Adingra (Sunderland), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milão), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).
GRUPO G
Bélgica
Goleiros - Thibaut Courtois (Real Madrid), Sanne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg)
Defensores - Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisboa), Kony De Winter (Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joachim Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Maxim De Cuyper (Brighton)
Meio-campistas - Kevin De Bruyne (Napoli), Youri Tielemans (Aston Villa), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Axel Witsel (Girona), Hans Vanaken (Club Brugge)
Atacantes - Romelu Lukaku (Napoli), Jeremy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal), Charles De Ketelaere (Atalanta), Diego Moreira (Estrasbourg), Matías Fernández-Pardo (Lille), Dodi Lukebakio (Benfica), Alexis Saelemaekers (Milan)
GRUPO I
França
Goleiros - Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
Defensores - Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea/, Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique).
Meio-campistas - N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).
Atacantes - Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain/), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern de Munique), Marcus Thuram (Inter de Milão).