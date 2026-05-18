Anunciados com o sotaque cosmopolita de Carlo Ancelotti, os 26 nomes que defenderão o Brasil na Copa do Mundo de 2026 não foram convocados pelo técnico italiano. Eles ganharam um convite para entrar na história.

Toda oportunidade traz uma responsabilidade. A partir de 13 de junho, quando o Brasil enfrenta Marrocos, eles correrão pelos gramados dos Estados Unidos, México e Canadá com o peso da história sobre os ombros. Serão pressionados para conquistar o hexa. Para os brasileiros voltarem a colocar a mão na taça após 24 anos caindo nas quartas de final.

São 26 histórias que impactarão a vida e o humor de milhões de brasileiros. Jogadores de origens mais diversas. Todos têm no peito uma bola que bate pelo sonho para conquistar o mundo, como outros 94 brasileiros já fizeram.

Acima, confira a trajetória de cada um deles até terem seus nomes anunciados por Carlo Ancelotti.