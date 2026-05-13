Onde assistir aos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo será disputada nos EUA, no México e no Canadá. FIFA / Divulgação

A menos de um mês para o começo da Copa do Mundo 2026, a Fifa já divulga onde serão transmitidos os jogos da primeira e da segunda rodada da fase de grupos do Mundial disputado nos EUA, no México e no Canadá.

Pela primeira vez a competição terá 48 seleções. Antes divididas em oito grupos, agora são 12 chaves, com os oito melhores terceiros avançando ao mata-mata.

Um dos donos da casa faz o jogo de abertura. México e África do Sul se enfrentam no dia 11 de junho, uma quinta-feira, no Estádio Azteca. Dois dias depois, o Brasil estreia contra o Marrocos, às 19h, em Nova Jersey. Veja abaixo as transmissões já divulgadas da Copa do Mundo 2026.

Onde assistir aos jogos da primeira rodada da Copa do Mundo 2026

Quinta-feira (11/6)

México x África do Sul – Grupo A

Horário: 16h — Local: Estádio da Cidade do México (MEX)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio da Cidade do México (MEX) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV Coreia do Sul x República Tcheca – Grupo A

Horário: 23h — Local: Estádio de Guadalajara (MEX)

Transmissão: Cazé TV

Sexta-feira (12/6)

Canadá x Bósnia e Herzegovina – Grupo B

Horário: 16h — Local: Estádio de Toronto (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio de Toronto (CAN) Cazé TV Estados Unidos x Paraguai – Grupo D

Horário: 22h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Sábado (13/6)

Catar x Suíça – Grupo B

Horário: 16h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA) Cazé TV Brasil x Marrocos – Grupo C

Horário: 19h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 19h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV Haiti x Escócia – Grupo C

Horário: 22h — Local: Estádio de Boston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Domingo (14/6)

Austrália x Turquia – Grupo D

Horário: 1h — Local: Estádio de Vancouver (CAN)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV

Horário: 1h — Local: Estádio de Vancouver (CAN) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV Alemanha x Curaçau – Grupo E

Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA) Cazé TV Holanda x Japão – Grupo F

Horário: 17h — Local: Estádio de Dallas (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 17h — Local: Estádio de Dallas (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV Costa do Marfim x Equador – Grupo E

Horário: 20h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Horário: 20h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV Suécia x Tunísia – Grupo F

Horário: 23h — Local: Estádio de Monterrey (MEX)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Segunda-feira (15/6)

Espanha x Cabo Verde – Grupo H

Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA) Cazé TV Bélgica x Egito – Grupo G

Horário: 16h — Local: Estádio de Seattle (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio de Seattle (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV Arábia Saudita x Uruguai – Grupo H

Horário: 19h — Local: Estádio de Miami (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 19h — Local: Estádio de Miami (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, SBT, N Sports, Cazé TV Irã x Nova Zelândia – Grupo G

Horário: 22h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Terça-feira (16/6)

França x Senegal – Grupo I

Horário: 16h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV Iraque x Noruega – Grupo I

Horário: 19h — Local: Estádio de Boston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 19h — Local: Estádio de Boston (EUA) Cazé TV Argentina x Argélia – Grupo J

Horário: 22h — Local: Estádio de Kansas City (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Quarta-feira (17/6)

Áustria x Jordânia – Grupo J

Horário: 1h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Horário: 1h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV Portugal x República Democrática do Congo – Grupo K

Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA) Cazé TV Inglaterra x Croácia – Grupo L

Horário: 17h — Local: Estádio de Dallas (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 17h — Local: Estádio de Dallas (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV Gana x Panamá – Grupo L

Horário: 20h — Local: Estádio de Toronto (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 20h — Local: Estádio de Toronto (CAN) Cazé TV Uzbequistão x Colômbia – Grupo K

Horário: 23h — Local: Estádio da Cidade do México (MEX)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Onde assistir aos jogos da segunda rodada da Copa do Mundo 2026

Quinta-feira (18/6)

República Tcheca x África do Sul – Grupo A

Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA) Cazé TV Suíça x Bósnia e Herzegovina – Grupo B

Horário: 16h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV Canadá x Catar – Grupo B

Horário: 19h — Local: Estádio de Vancouver (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 19h — Local: Estádio de Vancouver (CAN) Cazé TV México x Coreia do Sul – Grupo A

Horário: 22h — Local: Estádio de Guadalajara (MEX)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Sexta-feira (19/6)

Estados Unidos x Austrália – Grupo D

Horário: 16h — Local: Estádio de Seattle (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio de Seattle (EUA) Cazé TV Escócia x Marrocos – Grupo C

Horário: 19h — Local: Estádio de Boston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 19h — Local: Estádio de Boston (EUA) Cazé TV Brasil x Haiti – Grupo C

Horário: 21h30min — Local: Estádio da Filadélfia (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Sábado (20/6)

Turquia x Paraguai – Grupo D

Horário: 0h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Horário: 0h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV Holanda x Suécia – Grupo F

Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA) Cazé TV Alemanha x Costa do Marfim – Grupo E

Horário: 17h — Local: Estádio de Toronto (CAN)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 17h — Local: Estádio de Toronto (CAN) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV Equador x Curaçau – Grupo E

Horário: 21h — Local: Estádio de Kansas City (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Domingo (21/6)

Tunísia x Japão – Grupo F

Horário: 1h — Local: Estádio de Monterrey (MEX)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Horário: 1h — Local: Estádio de Monterrey (MEX) RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV Espanha x Arábia Saudita – Grupo H

Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA) Cazé TV Bélgica x Irã – Grupo G

Horário: 16h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA) Cazé TV Uruguai x Cabo Verde – Grupo H

Horário: 19h — Local: Estádio de Miami (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 19h — Local: Estádio de Miami (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV Nova Zelândia x Egito – Grupo G

Horário: 22h — Local: Estádio de Vancouver (CAN)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Segunda-feira (22/6)

Argentina x Áustria – Grupo J

Horário: 14h — Local: Estádio de Dallas (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 14h — Local: Estádio de Dallas (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV França x Iraque – Grupo I

Horário: 18h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 18h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA) Cazé TV Noruega x Senegal – Grupo I

Horário: 21h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Terça-feira (23/6)

Jordânia x Argélia – Grupo J

Horário: 0h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Horário: 0h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV Portugal x Uzbequistão – Grupo K

Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA) Cazé TV Inglaterra x Gana – Grupo L

Horário: 17h — Local: Estádio de Boston (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 17h — Local: Estádio de Boston (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV Panamá x Croácia – Grupo L

Horário: 20h — Local: Estádio de Toronto (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 20h — Local: Estádio de Toronto (CAN) Cazé TV Colômbia x República Democrática do Congo – Grupo K

Horário: 23h — Local: Estádio de Guadalajara (MEX)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV

Onde assistir aos jogos da terceira rodada da Copa do Mundo 2026*

Quarta-feira (24/6)

Suíça x Canadá – Grupo B

Horário: 16h — Local: Estádio de Vancouver (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio de Vancouver (CAN) Cazé TV Bósnia e Herzegovina x Catar – Grupo B

Horário: 16h — Local: Estádio de Seattle (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio de Seattle (EUA) Cazé TV Escócia x Brasil – Grupo C

Horário: 19h — Local: Estádio de Miami (EUA)

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Horário: 19h — Local: Estádio de Miami (EUA) RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV Marrocos x Haiti – Grupo C

Horário: 19h — Local: Estádio de Atlanta (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 19h — Local: Estádio de Atlanta (EUA) Cazé TV República Tcheca x México – Grupo A

Horário: 22h — Local: Estádio da Cidade do México (MEX)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 22h — Local: Estádio da Cidade do México (MEX) Cazé TV África do Sul x Coreia do Sul – Grupo A

Horário: 22h — Local: Estádio de Monterrey (MEX)

Transmissão: Cazé TV

Quinta-feira (25/6)

Curaçau x Costa do Marfim – Grupo E

Horário: 17h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 17h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA) Cazé TV Equador x Alemanha – Grupo E

Horário: 17h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 17h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA) Cazé TV Japão x Suécia – Grupo F

Horário: 20h — Local: Estádio de Dallas (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 20h — Local: Estádio de Dallas (EUA) Cazé TV Tunísia x Holanda – Grupo F

Horário: 20h — Local: Estádio de Kansas City (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 20h — Local: Estádio de Kansas City (EUA) Cazé TV Turquia x Estados Unidos – Grupo D

Horário: 23h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 23h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA) Cazé TV Paraguai x Austrália – Grupo D

Horário: 23h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Sexta-feira (26/6)

Noruega x França – Grupo I

Horário: 16h — Local: Estádio de Boston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio de Boston (EUA) Cazé TV Senegal x Iraque – Grupo I

Horário: 16h — Local: Estádio de Toronto (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 16h — Local: Estádio de Toronto (CAN) Cazé TV Cabo Verde x Arábia Saudita – Grupo H

Horário: 21h — Local: Estádio de Houston (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 21h — Local: Estádio de Houston (EUA) Cazé TV Uruguai x Espanha – Grupo H

Horário: 21h — Local: Estádio de Monterrey (MEX)

Transmissão: Cazé TV

Sábado (27/6)

Egito x Irã – Grupo G

Horário: 0h — Local: Estádio de Seattle (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 0h — Local: Estádio de Seattle (EUA) Cazé TV Nova Zelândia x Bélgica – Grupo G

Horário: 0h — Local: Estádio de Vancouver (CAN)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 0h — Local: Estádio de Vancouver (CAN) Cazé TV Panamá x Inglaterra – Grupo L

Horário: 18h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 18h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA) Cazé TV Croácia x Gana – Grupo L

Horário: 18h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 18h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA) Cazé TV Colômbia x Portugal – Grupo K

Horário: 20h30min — Local: Estádio de Miami (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 20h30min — Local: Estádio de Miami (EUA) Cazé TV República Democrática do Congo x Uzbequistão – Grupo K

Horário: 20h30min — Local: Estádio de Atlanta (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 20h30min — Local: Estádio de Atlanta (EUA) Cazé TV Argélia x Áustria – Grupo J

Horário: 23h — Local: Estádio de Kansas City (EUA)

Transmissão: Cazé TV

Horário: 23h — Local: Estádio de Kansas City (EUA) Cazé TV Jordânia x Argentina – Grupo J

Horário: 23h — Local: Estádio de Dallas (EUA)

Transmissão: Cazé TV

*Terceira rodada da fase de grupos ainda não teve o detalhamento de todas as transmissões divulgado no site da Fifa.