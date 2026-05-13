Onde assistir aos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo 2026

A menos de um mês para o começo da Copa do Mundo 2026, a Fifa já divulga onde serão transmitidos os jogos da primeira e da segunda rodada da fase de grupos do Mundial disputado nos EUA, no México e no Canadá.
Pela primeira vez a competição terá 48 seleções. Antes divididas em oito grupos, agora são 12 chaves, com os oito melhores terceiros avançando ao mata-mata.
Um dos donos da casa faz o jogo de abertura. México e África do Sul se enfrentam no dia 11 de junho, uma quinta-feira, no Estádio Azteca. Dois dias depois, o Brasil estreia contra o Marrocos, às 19h, em Nova Jersey. Veja abaixo as transmissões já divulgadas da Copa do Mundo 2026.
Onde assistir aos jogos da primeira rodada da Copa do Mundo 2026
Quinta-feira (11/6)
- México x África do Sul – Grupo A
Horário: 16h — Local: Estádio da Cidade do México (MEX)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- Coreia do Sul x República Tcheca – Grupo A
Horário: 23h — Local: Estádio de Guadalajara (MEX)
Transmissão: Cazé TV
Sexta-feira (12/6)
- Canadá x Bósnia e Herzegovina – Grupo B
Horário: 16h — Local: Estádio de Toronto (CAN)
Transmissão: Cazé TV
- Estados Unidos x Paraguai – Grupo D
Horário: 22h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
Sábado (13/6)
- Catar x Suíça – Grupo B
Horário: 16h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Brasil x Marrocos – Grupo C
Horário: 19h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- Haiti x Escócia – Grupo C
Horário: 22h — Local: Estádio de Boston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Domingo (14/6)
- Austrália x Turquia – Grupo D
Horário: 1h — Local: Estádio de Vancouver (CAN)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV
- Alemanha x Curaçau – Grupo E
Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Holanda x Japão – Grupo F
Horário: 17h — Local: Estádio de Dallas (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- Costa do Marfim x Equador – Grupo E
Horário: 20h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
- Suécia x Tunísia – Grupo F
Horário: 23h — Local: Estádio de Monterrey (MEX)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
Segunda-feira (15/6)
- Espanha x Cabo Verde – Grupo H
Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Bélgica x Egito – Grupo G
Horário: 16h — Local: Estádio de Seattle (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV
- Arábia Saudita x Uruguai – Grupo H
Horário: 19h — Local: Estádio de Miami (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, SBT, N Sports, Cazé TV
- Irã x Nova Zelândia – Grupo G
Horário: 22h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Terça-feira (16/6)
- França x Senegal – Grupo I
Horário: 16h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- Iraque x Noruega – Grupo I
Horário: 19h — Local: Estádio de Boston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Argentina x Argélia – Grupo J
Horário: 22h — Local: Estádio de Kansas City (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Quarta-feira (17/6)
- Áustria x Jordânia – Grupo J
Horário: 1h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
- Portugal x República Democrática do Congo – Grupo K
Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Inglaterra x Croácia – Grupo L
Horário: 17h — Local: Estádio de Dallas (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- Gana x Panamá – Grupo L
Horário: 20h — Local: Estádio de Toronto (CAN)
Transmissão: Cazé TV
- Uzbequistão x Colômbia – Grupo K
Horário: 23h — Local: Estádio da Cidade do México (MEX)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
Onde assistir aos jogos da segunda rodada da Copa do Mundo 2026
Quinta-feira (18/6)
- República Tcheca x África do Sul – Grupo A
Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Suíça x Bósnia e Herzegovina – Grupo B
Horário: 16h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- Canadá x Catar – Grupo B
Horário: 19h — Local: Estádio de Vancouver (CAN)
Transmissão: Cazé TV
- México x Coreia do Sul – Grupo A
Horário: 22h — Local: Estádio de Guadalajara (MEX)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
Sexta-feira (19/6)
- Estados Unidos x Austrália – Grupo D
Horário: 16h — Local: Estádio de Seattle (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Escócia x Marrocos – Grupo C
Horário: 19h — Local: Estádio de Boston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Brasil x Haiti – Grupo C
Horário: 21h30min — Local: Estádio da Filadélfia (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
Sábado (20/6)
- Turquia x Paraguai – Grupo D
Horário: 0h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
- Holanda x Suécia – Grupo F
Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Alemanha x Costa do Marfim – Grupo E
Horário: 17h — Local: Estádio de Toronto (CAN)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- Equador x Curaçau – Grupo E
Horário: 21h — Local: Estádio de Kansas City (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Domingo (21/6)
- Tunísia x Japão – Grupo F
Horário: 1h — Local: Estádio de Monterrey (MEX)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
- Espanha x Arábia Saudita – Grupo H
Horário: 13h — Local: Estádio de Atlanta (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Bélgica x Irã – Grupo G
Horário: 16h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Uruguai x Cabo Verde – Grupo H
Horário: 19h — Local: Estádio de Miami (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- Nova Zelândia x Egito – Grupo G
Horário: 22h — Local: Estádio de Vancouver (CAN)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
Segunda-feira (22/6)
- Argentina x Áustria – Grupo J
Horário: 14h — Local: Estádio de Dallas (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- França x Iraque – Grupo I
Horário: 18h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Noruega x Senegal – Grupo I
Horário: 21h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
Terça-feira (23/6)
- Jordânia x Argélia – Grupo J
Horário: 0h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
- Portugal x Uzbequistão – Grupo K
Horário: 14h — Local: Estádio de Houston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Inglaterra x Gana – Grupo L
Horário: 17h — Local: Estádio de Boston (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- Panamá x Croácia – Grupo L
Horário: 20h — Local: Estádio de Toronto (CAN)
Transmissão: Cazé TV
- Colômbia x República Democrática do Congo – Grupo K
Horário: 23h — Local: Estádio de Guadalajara (MEX)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV
Onde assistir aos jogos da terceira rodada da Copa do Mundo 2026*
Quarta-feira (24/6)
- Suíça x Canadá – Grupo B
Horário: 16h — Local: Estádio de Vancouver (CAN)
Transmissão: Cazé TV
- Bósnia e Herzegovina x Catar – Grupo B
Horário: 16h — Local: Estádio de Seattle (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Escócia x Brasil – Grupo C
Horário: 19h — Local: Estádio de Miami (EUA)
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
- Marrocos x Haiti – Grupo C
Horário: 19h — Local: Estádio de Atlanta (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- República Tcheca x México – Grupo A
Horário: 22h — Local: Estádio da Cidade do México (MEX)
Transmissão: Cazé TV
- África do Sul x Coreia do Sul – Grupo A
Horário: 22h — Local: Estádio de Monterrey (MEX)
Transmissão: Cazé TV
Quinta-feira (25/6)
- Curaçau x Costa do Marfim – Grupo E
Horário: 17h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Equador x Alemanha – Grupo E
Horário: 17h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Japão x Suécia – Grupo F
Horário: 20h — Local: Estádio de Dallas (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Tunísia x Holanda – Grupo F
Horário: 20h — Local: Estádio de Kansas City (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Turquia x Estados Unidos – Grupo D
Horário: 23h — Local: Estádio de Los Angeles (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Paraguai x Austrália – Grupo D
Horário: 23h — Local: Estádio da Baía de São Francisco (EUA)
Transmissão: Cazé TV
Sexta-feira (26/6)
- Noruega x França – Grupo I
Horário: 16h — Local: Estádio de Boston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Senegal x Iraque – Grupo I
Horário: 16h — Local: Estádio de Toronto (CAN)
Transmissão: Cazé TV
- Cabo Verde x Arábia Saudita – Grupo H
Horário: 21h — Local: Estádio de Houston (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Uruguai x Espanha – Grupo H
Horário: 21h — Local: Estádio de Monterrey (MEX)
Transmissão: Cazé TV
Sábado (27/6)
- Egito x Irã – Grupo G
Horário: 0h — Local: Estádio de Seattle (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Nova Zelândia x Bélgica – Grupo G
Horário: 0h — Local: Estádio de Vancouver (CAN)
Transmissão: Cazé TV
- Panamá x Inglaterra – Grupo L
Horário: 18h — Local: Estádio de Nova York/Nova Jersey (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Croácia x Gana – Grupo L
Horário: 18h — Local: Estádio da Filadélfia (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Colômbia x Portugal – Grupo K
Horário: 20h30min — Local: Estádio de Miami (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- República Democrática do Congo x Uzbequistão – Grupo K
Horário: 20h30min — Local: Estádio de Atlanta (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Argélia x Áustria – Grupo J
Horário: 23h — Local: Estádio de Kansas City (EUA)
Transmissão: Cazé TV
- Jordânia x Argentina – Grupo J
Horário: 23h — Local: Estádio de Dallas (EUA)
Transmissão: Cazé TV
*Terceira rodada da fase de grupos ainda não teve o detalhamento de todas as transmissões divulgado no site da Fifa.