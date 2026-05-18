O que os colunistas de GZH disseram sobre a convocação da Seleção para a Copa do Mundo

Abaixo, confira o que disseram os colunistas de Zero Hora após a convocação. Acompanhe a cobertura completa no site e YouTube de GZH.

Leonardo Oliveira

O Danilo (do Flamengo) não tem explicação na Seleção Brasileira. É só pela entrevista, é pela liderança. Ele é o gerente dos jogadores. E o Neymar está indo por uma questão de grupo. O Neymar é importante para os jogadores, eles queriam o Neymar. Tem um peso levar o Neymar e tem outro peso levar o João Pedro. Tecnicamente, quem está jogando mais, sem sombra de dúvida, é o João Pedro. O Ancelotti tomou uma decisão, e o Ancelotti é um cara que pensa muito no grupo. Antes mesmo da questão técnica, ele quer a harmonia do grupo. Com 26 e 5 trocas, tu podes pensar um pouquinho no grupo, mas é um risco que ele corre.

Diogo Olivier

Weverton cavou o lugar, e tem a questão da experiência também, da liderança. O próprio Neymar é a liderança técnica dos jogadores, que a gente já viu que ele tem. A questão das laterais é uma situação grave, é o maior drama da história do Brasil, ter laterais de tão baixa qualidade em relação à sua história. Na verdade, não havia motivos para não levar o Neymar. Os patrocinadores da Fifa querem, os da CBF querem, ele fisicamente, minimamente está entregando para ajudar 15, 10 minutos.

Maurício Saraiva

Eu não fazia mais questão do Neymar. Eu cheguei a ser fervoroso defensor, depois "tanto faz", que é a posição que eu tinha no momento. Já que está na lista, deve haver um papel pra ele, o Ancelotti não está convocando aleatoriamente. Gostaria de ver o João Pedro na lista e poderia esperar, por exemplo, o próprio Endrick, que não é uma afirmação, mas o fato de Neymar estar na lista não me incomoda. Desde que haja um papel específico e ele possa cumprir. De modo geral, eu gostei da lista. E a justiça em relação ao Weverton é extraordinária.