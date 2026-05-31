O dia em que uma partida da Copa do Mundo precisou de policiais em campo

Teve Copa do Mundo com polícia em campo? Sim, e mesmo assim foi impossível controlar o caos.
O episódio aconteceu no Mundial de 1962, no Chile, e entrou para a história como a "Batalha de Santiago". Antes mesmo da bola rolar, o clima já era tenso: a imprensa italiana publicou críticas pesadas ao país anfitrião, inflamando os ânimos entre as seleções.
Quando o jogo começou, Chile e Itália protagonizaram um espetáculo lamentável. Em poucos minutos, houve socos, chutes e expulsões — tudo à vista do árbitro, que perdeu completamente o controle.
No fim, o Chile venceu por 2 a 0, mas a partida ficou marcada como a mais violenta da história das Copas, símbolo de um tempo em que nem a presença da polícia foi capaz de impor ordem dentro de campo.
