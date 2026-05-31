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Novo nome e letreiro instalado; como está o estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Com gramado trocado, principal palco do Mundial recebe retoques finais da Fifa 

Eduardo Gabardo

Direto de East Rutherford (EUA)

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