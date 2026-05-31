Novo nome e letreiro instalado; como está o estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo

O palco da estreia do Brasil na Copa do Mundo já exibe um enorme letreiro na fachada com a inscrição “Fifa World Cup 2026”. E isto é o que mais chama a atenção na região de Nova Iorque, que ainda não vive o clima do Mundial.

Chamado oficialmente pela Fifa de New York New Jersey Stadium, com o objetivo de não dar publicidade aos naming rights, o local recebeu melhorias nas últimas semanas, com troca completa do campo de jogo, que terá grama natural para os oito jogos da Copa, e aumento da largura do gramado, o que implicou na retirada de parte da arquibancada. Ainda assim a capacidade ficará na casa de 80 mil torcedores.

A reportagem de Zero Hora circulou pelo complexo neste domingo (31). Foi possível perceber um grande número de funcionários da Fifa trabalhando para a conclusão das estruturas temporárias, áreas vips e bares. Um forte esquema de segurança já impede a circulação de torcedores na região.

O estádio, casa do New York Giants e do New York Jets na NFL, foi inaugurado em 2010 ao custo de US$ 1,6 bilhão. Situado em East Rutherford, já recebeu Super Bowl e shows de U2, Taylor Swift, Ed Sheeran e Eminem com Rihanna.

Além de Brasil x Marrocos, que está marcado para 13 de junho, o principal estádio da Copa do Mundo receberá mais sete partidas. Confira abaixo:

16/06 - França x Senegal

22/06 - Noruega x Senegal

25/06 - Equador x Alemanha

27/06 - Panamá x Inglaterra

30/06 - Fase de 16 avos de final

05/07 - Oitavas de final

19/07 - Final