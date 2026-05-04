Nova polêmica de Neymar interfere na convocação para a Copa do Mundo? Vote na enquete

Jogador pode ficar de fora do Mundial. CARL DE SOUZA / / AFP

As dúvidas em relação à convocação de Neymar para a Copa do Mundo ganharam uma nova camada nesta semana. O atacante teve um desentendimento com Robinho Jr., colega de equipe no Santos, e recebeu um notificação extrajudicial por possível agressão.

Segundo o ge.globo, o craque do Santos não teria gostado de ser driblado pelo jovem e o agrediu com um tapa e uma rasteira. O caso aconteceu em treino do time no domingo (3). Em nota divulgada à imprensa nesta segunda-feira (4), o clube paulista alegou que foi instaurado um processo de sindicância interna para apurar o episódio.

A condição física do camisa 10 do Peixe é a principal preocupação no que diz respeito à convocação do jogador de 34 anos para o Mundial. Agora, o episódio de indisciplina pode minar de vez as chances do craque de ser um dos escolhidos por Ancelotti.

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