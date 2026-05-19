"Nós vamos ganhar essa *****": veja a reação de Neymar ao saber de convocação para a Copa do Mundo

Neymar foi um dos escolhidos por Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México. Em seu canal no YouTube, o camisa 10 do Santos publicou um vídeo mostrando como foi sua reação ao saber do chamado do treinador italiano.
— É difícil não se emocionar. Por tudo que eles viram eu passar. Eu chegar e conseguir disputar mais uma Copa do Mundo é incrível. Choro de muita felicidade. Somos todos um só. Vamos dar a vida para trazer a Copa para o Brasil — afirmou o jogador.
As imagens publicadas mostraram uma das primeiras ligações feitas por Neymar após saber da notícia. Raphinha, gaúcho e jogador do Barcelona, conversou com o atacante poucos minutos depois da convocação.
— Vamo, car*lh*! Tamo junto (sic). Rapha, obrigado, irmão. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Nós vamos ganhar essa p*rr* — disse Neymar para o companheiro de seleção.
A casa de Neymar estava lotada, inclusive com a presença de Gabigol, jogador do Santos, e do cantor Thiaguinho, amigo próximo do camisa 10 da equipe paulista.
Ao ouvir seu nome, Neymar recebeu o abraço de Bruna Biancardi, sua namorada, e caiu no choro. Logo após, correu para abraçar o fisioterapeuta Rafael Martini, com quem trabalha junto desde o início da carreira.
