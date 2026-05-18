Nome de Thiago Silva ganha força para a Copa de 2026; zagueiro bateria recorde pela Seleção

Thiago Silva foi capitão em três Copas do Mundo. Fabrice Coffrini / AFP

O título português e as boas atuações com a camisa do Porto fizeram com que o nome de Thiago Silva surgisse com mais força às vésperas da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Caso o zagueiro seja chamado pelo italiano, o defensor chegaria a cinco mundiais e se tornaria o recordista de participações do Brasil em Copas.

Thiago Silva foi chamado para 2010, 2014, 2018 e 2022. Ele não atuou apenas na primeira vez que foi convocado, quando era reserva de Lúcio e Juan na equipe de Dunga.

Nas outras três participações, o zagueiro foi o capitão da equipe. Em 2014 e 2022, foi o único. Em 2018, sob a batuta de Tite, dividiu o posto com Marcelo e Miranda.

Quem mais atuou pelo Brasil em Copas