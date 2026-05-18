Nome de Thiago Silva ganha força para a Copa de 2026; zagueiro bateria recorde pela Seleção

O título português e as boas atuações com a camisa do Porto fizeram com que o nome de Thiago Silva surgisse com mais força às vésperas da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.
Caso o zagueiro seja chamado pelo italiano, o defensor chegaria a cinco mundiais e se tornaria o recordista de participações do Brasil em Copas.
Thiago Silva foi chamado para 2010, 2014, 2018 e 2022. Ele não atuou apenas na primeira vez que foi convocado, quando era reserva de Lúcio e Juan na equipe de Dunga.
Nas outras três participações, o zagueiro foi o capitão da equipe. Em 2014 e 2022, foi o único. Em 2018, sob a batuta de Tite, dividiu o posto com Marcelo e Miranda.
Quem mais atuou pelo Brasil em Copas
- Nilton Santos: 1950, 1954, 1958 e 1962
- Castilho: 1950, 1954, 1958 e 1962
- Pelé: 1958, 1962, 1966 e 1970
- Émerson Leão: 1970, 1974, 1978 e 1986
- Ronaldo Fenômeno: 1994, 1998, 2002 e 2006
- Cafu: 1994, 1998, 2002 e 2006
- Thiago Silva: 2010, 2014, 2018 e 2022