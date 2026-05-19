No "Jornal Nacional", Ancelotti reafirma confiança em Neymar: "Trazer algo bonito à equipe"

Ancelotti alegou que já esperava expectativa elevada pela convocação. Mauro PIMENTEL / AFP

Em um dia inédito na vida de Carlo Ancelotti, o italiano trouxe ao público os 26 nomes que irão representar o Brasil na Copa do Mundo deste ano. A convocação foi feita em um grande evento realizado pela CBF, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (18).

Pela noite, o treinador cumpriu a clássica agenda da CBF nos dias de convocação para a Copa do Mundo e concedeu entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo. Ao chegar no estúdio, revelou que fechou a lista dos convocados ao meio-dia desta segunda, já que esperou os desdobramentos dos jogos do fim de semana.

Primeiro, o italiano comentou sobre a expectativa do povo brasileiro pela lista final. Ele disse que já imaginava tamanha ansiedade.

— Esperava, porque a expectativa é muito alta. Eu moro aqui, vivo aqui, escuto as pessoas na praia, no restaurante. Todo mundo perguntava quem eu ia convocar, quem eu não ia convocar. Isso é parte da paixão deste país, que é uma coisa bonita — revelou o técnico da Seleção Brasileira.

Na sequência, Ancelotti ressaltou que não teve ansiedade para anunciar os escolhidos e admitiu ter vivido um "dia interessante":

— Para mim é interessante porque é a primeira vez, é algo novo. É interessante conhecer a paixão que este país tem para o futebol.

Na linha da paixão brasileira, o treinador disse que a empolgação do povo é uma motivação para a equipe buscar o hexacampeonato e que ele não se sente pressionado. Mesmo vencedor com clubes, esta é a primeira experiência dele em uma seleção. Esse também foi um dos assuntos abordados na entrevista.

— Eu acho que a responsabilidade aumenta, porque você está fazendo um trabalho para um povo que ama o futebol, um povo que tem a seleção, a melhor seleção do mundo, da história. Então, muita mais responsabilidade — disse Ancelotti sobre treinar o Brasil.

Escolha por Neymar

A grande expectativa do dia era a possível convocação de Neymar. No momento em que o nome do jogador foi anunciado, os convidados presentes no Museu do Amanhã foram ao delírio. Multidões espalhadas pelo Brasil também.

— Quando eu cheguei aqui, Neymar teve problemas físicos. Sempre falei nas coletivas da sua condição física. Recentemente, ele começou a jogar com continuidade, mostrou boa condição física e, por isso, eu não precisava testá-lo, como não precisava testar o Weverton, o goleiro do Grêmio. Pensamos que está bem fisicamente e que ele, por sua experiência, por seu talento, por sua qualidade, pode trazer algo bonito à equipe — destacou Ancelotti.

Sobre o jogador ser titular ou não no Mundial, o italiano disse que todos os jogadores serão testados nos treinos e amistosos antes de definir os 11 iniciais.

— Se merecer ser titular, vai ser titular. Ele tem o mesmo papel dos outros 25. Quem merecer vai jogar — pontuou.

Confira outras respostas de Ancelotti

Ser campeão jogando bonito

O Brasil tem muitos jogadores com talento, mas temos que combinar o talento com o compromisso, com a boa atitude, com o coletivo, a concentração.

Você pode, você tem que fazer. Eu acho que o trabalho ganha do talento só quando o talento não trabalha. Se o talento trabalha, não pode perder. Então, a sorte é ter o talento, porque o talento não pode construí-lo. O talento é genética e a sorte deste país, por muitas coisas morfológicas, culturais, uma mistura de raças, tem a sorte de ter um talento que nenhum país no mundo pode ter.

Estreia na Copa

É muito importante o primeiro jogo, o mais importante. Obviamente, todos os jogos são importantes. Marrocos é a equipe mais indicada como rival, e pode ser a partida que definirá o primeiro lugar. O primeiro colocado permite um caminho um pouco mais tranquilo no Mundial.

Contato com as famílias no Mundial

É muito importante que o jogador possa ter um ambiente tranquilo. Eu creio que a logística preparada pela a CBF nos Estados Unidos é muito boa. Temos um hotel muito privado. A família é muito importante. Mas há outro lado da moeda, que muitos não vão estar contentes, mas esta é a minha profissão.

Pessoa tranquila

Eu sou uma pessoa tranquila na vida normal e quero transmitir isso às pessoas que estão comigo, que trabalham comigo, que jogam comigo. Porque eu sempre digo que não vou falar com um jogador, vou falar com uma pessoa que joga futebol.

Superstições

Tenho bastante. Mas não posso contar. Na Itália se diz que ser supersticioso não é bom, mas não ser o leva a ter má sorte.

Proteger jogadores das informações externas

Esse é um aspecto que temos que considerar, que estamos considerando com a CBF. Eu acho que isso corresponde também à responsabilidade individual do jogador, que é a maneira de comunicar o que acontece no período da Copa do Mundo.

Como o Brasil chegará na Copa do Mundo

A Seleção chega para a Copa muito bem. Estamos muito animados, temos a ideia de, antes de sair aos Estados Unidos, de estar no Brasil para preparar, para jogar o último jogo amistoso contra o Panamá, para receber o carinho e o amor do povo brasileiro para a Seleção.

Favoritas ao título

França, o Brasil, obviamente, a Argentina que ganhou, a Espanha, Portugal, Inglaterra, muitas equipes, mas ninguém é perfeito.

O que dizer aos torcedores

Confiar. Confiar porque temos todas as ferramentas para competir. Depois, o futebol tem muitos pequenos detalhes, mas eu tenho muita confiança nesse equipe, nessa paixão, nesse ambiente que nos pode ajudar para termos a melhor versão da Seleção.

Próximos compromissos

O Brasil estreia na Copa do Mundo em 13 de junho, contra Marrocos, em Nova York. Depois, ainda fará jogos contra Haiti e Escócia, na fase de grupos.

Antes da primeira rodada, a Seleção fará amistosos contra o Panamá, em 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, em 6 de junho, já em solo norte-americano.