Neymar tem lesão diagnosticada, e Seleção estima retorno em até três semanas

O segundo dia de treinos da Seleção Brasileira abriu com uma notícia bombástica: Neymar está lesionado, mas em princípio não será cortado. Ainda assim, está fora dos amistosos e corre o risco de estar ausente na estreia da Copa do Mundo.

Em pronunciamento realizado na manhã desta quinta-feira (28), o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, anunciou que o jogador teve diagnosticada uma lesão grau 2 na panturrilha direita, e não um edema como o Santos havia comunicado.

— O atleta segue em tratamento e nossa expectativa é que de duas a três semanas ele esteja liberado. Conosco, ele está em tratamento intensivo, temos condições de avaliar dia a dia esta evolução, mas a expectativa em princípio é essa — disse Lasmar.

O camisa 10 santista não atua desde o dia 17 de maio e, por isso, foi levado para realizar exames médicos na tarde desta quarta (27) em uma clínica em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

O diagnóstico faz com que Neymar desfalque a Seleção nos amistosos contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã, e contra o Egito, dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos. A primeira partida do Brasil na Copa do Mundo será disputada no dia 13, contra Marrocos, em Nova Jersey.

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A CBF ainda pode apresentar mudanças na convocação até o dia 1º de junho. Depois disso, só poderá trocar um nome da lista mediante um laudo médico atestando lesão.

No início da tarde, o Santos se manifestou por meio de nota:

Sobre a questão clínica do atleta Neymar Jr., o Departamento Médico do Santos FC esclarece que:

Absolutamente todos os exames realizados por Neymar Jr. foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o dia 18, data da convocação.

O prazo de duas semanas é contado a partir do dia 17 e termina neste domingo (31) para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos.

A equipe de fisioterapia da seleção brasileira é composta também por profissionais do Santos FC que acompanham Neymar Jr. há mais de 10 anos e em todo esse processo de recuperação.

O departamento médico do clube está alinhado e em concordância com o cronograma de tratamento definido pela equipe médica da CBF.