Um dia após a convocação da Seleção Brasileira feita por Carlo Ancelotti, a Panini anunciou nesta terça (19) que fará uma atualização no álbum da Copa do Mundo de 2026. Em nota ao G1, a empresa afirmou que terá novas figurinhas, mas não deu mais detalhes.
Isso porque alguns dos convocados para Copa, como Neymar, Endrick, Weverton e companhia não estão originalmente no álbum. Além disso, nomes como Bento, Estevão e Rodrygo não foram chamados, mas estão na coleção original.
Mesmo sem detalhes sobre as substituições, alguns dos convocados por Ancelotti devem ficar de fora do álbum da Copa. Isso porque cada seleção tem espaço para apenas 20 figurinhas, sendo uma com o escudo, outra com a equipe postada e 18 cromos de jogadores.
Os 18 jogadores do Brasil com figurinhas são: Alisson, Bento*, Marquinhos, Éder Militão*, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley; Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vini Jr., Rodrygo*, João Pedro*, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão*.
*Não convocados
Quanto custa completar o álbum?
Cada pacote é vendido por R$ 7 e conta com sete figurinhas. Para completar o álbum, sem repetidas, será necessário gastar R$ 1.004,90, considerando a versão mais básica do livro. Mas, com cromos repetidos, o valor aumenta.
Valor do álbum
- Brochura: R$ 24,90
- Capa dura: R$74,90
- Capa dura prateado: R$79,90
- Capa Dura dourado: R$79,90
