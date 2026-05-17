Neymar enfatiza desejo de jogar a Copa do Mundo: "É meu sonho"

Neymar ainda não foi convocado por Ancelotti. Vitor Silva / CBF/Divulgação

A dúvida só será diremida após às 17h desta segunda-feira (18), quando Carlo Ancelotti divulgará a lista de 26 jogadores que defenderão a Seleção na Copa do Mundo.

Neste domingo (17), um dia antes da convocação, Neymar reforçou seu sonho de disputar o quarto Mundial com a camisa amarelinha.

— Sou brasileiro como você também é. Todo mundo está esperando isso, obviamente que é meu sonho estar na Copa do Mundo, sempre deixei isso bem claro a vocês. Eu trabalhei para isso — ressaltou após a derrota por 3 a 0 para o Coritiba.

A declaração, curiosamente, foi dada por um "Neymar brasileiro". A entrevista na zona mista da Arena do Corinthians foi com o camisa 10 trajando um casaco verde e amarelo, cores da Seleção.

— Esse casaco foi presente de um amigo meu, que é o filho do Beckham, o Romeo Beckham. Ele escreveu aqui até um negócio das Olimpíadas. Eu falei para ele que iria usar, foi por isso, não foi nada de mandar mensagem. É um clima que todo mundo está esperando por isso, todo mundo esperando a convocação de amanhã. Por que não usar? Além de ser jogador, quero estar lá. Se eu não estiver, vou ser mais um torcendo pelo Brasil na Copa.

A convocação definitiva será feita por Ancelotti nesta segunda, às 17h (horário de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Os convocados se apresentam dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis, com exceção dos envolvidos na final da Champions entre PSG e Arsenal.