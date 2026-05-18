Neymar deve ser convocado para a Copa do Mundo? Veja o resultado da enquete

Neymar tenta disputar sua quarta Copa do Mundo. Vitor Silva / CBF,Divulgação

A principal incógnita sobre a Seleção Brasileira na Copa do Mundo será respondida na tarde desta segunda-feira (18). A partir das 17h, Carlo Ancelotti dirá se Neymar vai ou não disputar o seu quarto Mundial.

Antes disso, Zero Hora perguntou aos leitores se eles convocariam o atacante do Santos. Foram 4.645 votos e, na opinião da maioria, Neymar não deveria ser chamado, com 50,3%. Os outros 49,7% são favoráveis à convocação.

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Os 26 nomes serão anunciados no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Na pré-lista, com 55 atletas, Neymar foi lembrado por Ancelotti.