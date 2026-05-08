"Não pagaria isso", diz Donald Trump sobre preço dos ingressos para a Copa do Mundo

Donald Trump tem boa relação com o presidente da Fifa, Gianni Infantino. @gianni_infantino / Reprodução Instagram

Assim como boa parte do público entusiasta do futebol, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também achou elevado o valor dos ingressos para a Copa do Mundo. Ele disse que não pagaria US$ 1 mil (cerca de R$ 5,6 mil) para assistir a um jogo do torneio.

— Eu também não pagaria isso, para ser honesto — respondeu Trump ao New York Post quando informado sobre o preço mínimo para a estreia da seleção dos Estados Unidos.

Algumas partidas da fase de grupos já contam com entradas com valores superiores a US$ 2 mil (cerca de R$ 11,2 mil). Há também um pacote VIP para a final da Copa do Mundo, que será disputada em 19 de julho, em Nova York. Esse ingresso está sendo vendido por US$ 35 mil (aproximadamente R$ 198 mil).

Dois deputados dos Estados Unidos, Nellie Pou e Frank Pallone Jr., enviaram uma carta aberta a Gianni Infantino, presidente da Fifa, pedindo explicações sobre a política de venda de ingressos. Eles alegaram estar preocupados com a possibilidade do alto valor dificultar o acesso dos torcedores aos jogos.

Além disso, ambos os parlamentares acusaram a Fifa de vender ingressos em quantidades menores para dar a sensação de escassez e aumentar os preços.

— Precisamos olhar para o mercado. Estamos no país em que o entretenimento é o mais desenvolvido do mundo, então precisamos aplicar os preços de mercado — respondeu Infantino sobre as críticas.