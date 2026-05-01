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Muricy defende Neymar na Copa e critica Ancelotti por não convocá-lo para amistosos: "Houve um erro aí"

Ex-treinador multicampeão foi entrevistado no programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha

Zero Hora

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