Muricy defende Neymar na Copa e critica Ancelotti por não convocá-lo para amistosos: "Houve um erro aí"

Enquanto a convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo não é divulgada, Neymar ainda alimenta o desejo de disputar o seu quarto Mundial. O assunto está entre os mais debatidos no país, tanto entre profissionais do futebol quanto entre torcedores, sobretudo pela relevância do camisa 10 do Santos.

Na opinião de Muricy Ramalho, Neymar ao menos deveria ter sido incluído nas últimas convocações da Seleção Brasileira. O ex-treinador trabalhou com o jogador no Santos entre 2011 e 2013.

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, Muricy rasgou elogios ao craque e disse que Ancelotti perdeu uma grande oportunidade de observá-lo de perto nos amistosos contra França e Croácia.

— Acho que o Ancelotti perdeu uma grande oportunidade nos dois amistosos que teve de levar o Neymar. Ou seja, para conhecer o Neymar de perto, para ver como é que era o dia a dia dele, para ver como é que é — destacou.

Muricy também disse que não vê problema em Neymar ser convocado para não ser protagonista, sendo uma opção no banco de reservas. Para ele, o jogador entenderia a decisão:

— Acho que houve um erro aí, porque tinha que testar ele lá. Mesmo que ele não fosse ser titular. Chamar jogador grande, como o Neymar, ele aceita. Acho que ele perdeu essa oportunidade de conhecer o Neymar no dia a dia.

Por fim, o ex-treinador apontou falta de sensibilidade por parte da CBF. Na visão dele, a entidade deveria ter conversado sobre o assunto com o técnico italiano.

— Acho que faltou essa sensibilidade e essa orientação das próprias pessoas brasileiras que trabalham na CBF, que deviam passar para o Ancelotti. Mas agora já é tarde — concluiu Muricy Ramalho.

Convocação do Brasil