Lionel Messi sente lesão e é substituído a 23 dias da estreia da Argentina na Copa do Mundo

Lionel Messi sentiu lesão no jogo do Inter Miami contra o Philadelphia Union. CHANDAN KHANNA / AFP

A 23 dias da estreia da seleção argentina na Copa do Mundo, Lionel Messi sentiu uma contusão, neste domingo (24), em jogo do Inter Miami com o Philadelphia Union pela liga norte-americana.

O clube norte-americano deve apresentar um diagnóstico nesta segunda-feira (25), após Messi ser submetido a exames.

A Argentina estreia na Copa do Mundo diante da Argélia, em Kansas, nos Estados Unidos, no dia 16 de junho. No dia 22, o adversário será a Áustria; no dia 26, a Jordânia será o último rival da fase de grupos.

Durante o segundo tempo, o argentino cobrou uma falta e acusou dores na coxa esquerda. O craque ficou parado, mas ainda seguiu no gramado, pedindo alteração quatro minutos depois.

Pouco antes de demonstrar dores, Messi já havia causado preocupação para os torcedores, ao não finalizar uma jogada que iniciara, ao driblar vários zagueiros adversários. O astro deixou que Luis Suárez finalizasse. Mas seguiu jogando por mais 19 minutos.

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