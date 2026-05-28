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Mata-mata direto, quadrangular e expansões: confira todos os formatos da Copa do Mundo ao longo da história

Do modelo experimental de 1930 à expansão prevista para 2026, entenda todas as transformações do maior torneio de futebol do planeta

João Rosa

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