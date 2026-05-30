Marquinhos abraça Gabriel Magalhães após erro na final da Champions: "A gente precisa muito dele"

Marquinhos é capitão do PSG e da Seleção Brasileira. FRANCK FIFE / AFP

Um dos zagueiros titulares da Seleção Brasileira sairia derrotado da final da Champions League, neste sábado (30). Marquinhos levantou a taça do bicampeonato do PSG, enquanto Gabriel Magalhães lamentou a derrota que passou pela cobrança perdida por ele nas penalidades.

Antes de celebrar o título, no entanto, Marquinhos fez questão de abraçar seu compatriota e parceiro de zaga. O gesto de empatia se deu por questão de amizade e por saber que a Seleção precisa de todos bem para a disputa da Copa do Mundo.

No caso de Marquinhos, ele sabe como é difícil lidar com um erro desse tamanho. No Mundial de 2022, ele foi um dos jogadores do Brasil que perdeu pênalti contra a Croácia, o que resultou na eliminação nas quartas de final.

Gabriel Magalhães perdeu o pênalti decisivo. NICOLAS TUCAT / AFP

— Sei o quanto é difícil esse momento para um jogador. É um peso e uma responsabilidade grande. Pensei no momento que vivi e queria dar um abraço nele. Falei que sei o quanto é difícil, mas ele fez uma temporada incrível e merece muito grandes coisas. Já já estaremos juntos novamente e a gente precisa muito dele — disse Marquinhos, em entrevista à TNT Sports.

O zagueiro do PSG destacou a importância de Mgaalhães para a Seleção e quer que o companheiro consiga "digerir" esse momento o mais rápido possível.

Capitão dentro e fora de campo

O que Marquinhos fez já se enquadra nas atribuições de capitão que ele recebeu de Carlo Ancelotti. O treinador confirmou que o zagueiro de 34 anos utilizará a braçadeira durante a Copa.

— É um trabalho muito importante (ser capitão). É também um trabalho mental, porque não é só colocar a braçadeira e jogar bola. Tem que estar muito focado com o que se passa ao redor, sensível com as coisas que acontecem no vestiário. Vamos ter um dia para celebrar esse título e dia 1º já vou me juntar com o resto do grupo. Jogador de futebol precisa virar a chave muito rápido — explicou Marquinhos.

Ele, Magalhães e Gabriel Martinelli — entrou no segundo tempo da final e acertou um dos pênaltis — viajam na segunda-feira (1º) para os Estados Unidos, onde se reunirão com o restante do grupo da Seleção Brasileira.

Os três estão fora do amistoso deste domingo (31), no Maracanã, contra o Panamá. Porém, devem estar à disposição para o jogo diante do Egito, no dia 6 de junho, o último antes da estreia na Copa, no dia 13 contra Marrocos.

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