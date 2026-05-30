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Marquinhos abraça Gabriel Magalhães após erro na final da Champions: "A gente precisa muito dele"

Zagueiros da Seleção Brasileira se enfrentaram na decisão; defensor do Arsenal perdeu pênalti decisivo

Alex Torrealba

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